Выигрывай билеты! Расслабиться и почувствовать себя королем жизни заставит вечеринка «Танцевальный Рай»

С этого года всё по-новому:

Новая концепция - ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРАЗДНИКА.

Новая выгодная цена – начиная от 10€.

Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Вас ждет феерия красоты, веселья и отличного настроения...

Специальное шоу-сюрприз из России - воздушные акробаты из Санкт-Петербурга, топлес гоу-гоу, а также живые звуки саксофона KIRILL SAX. Невероятное лазерное шоу, спецэффекты и декорации – все это на лучшей вечеринке города!

Еще больше драйва! Еще больше позитива!

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

Не пропусти – будь на месте!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!

Двери рая открываются в 23:00. Забронировать столики можно по телефону: +372 55 611 877, www.trai.ee.

Bходной билет - 19€, девушкам до полуночи - 10 €, VIP-билет - 39 €

ВНИМАНИЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете: (предпродажа: 23.04-2.05 - 17€ и VIP 34€).

NB! На входе strong style & face control: вечерняя одежда и туфли Больше информации на www.trai.ee или www.танцевальныйрай.eu

Рай делают доступнее Smirnoff, Captain Morgan, SMI.ee, рекламное бюро lime.ee, PublicTV, izzi otsing, Radisson Blu Sky Hotel, MEAT Resto & Butchery, Русский Портал и Actual Print

Видеоотчет с прошлого раза.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ 10 ВИП-БИЛЕТОВ НА ВЕЧЕРИНКУ (5 победителей получат по 2 пригласительных)!