Выигрывай билеты! Расслабиться и почувствовать себя королем жизни заставит вечеринка «Танцевальный Рай»

В пятницу, 4 мая, в ночном клубе HOLLYWOOD в Таллинне пройдет любимая вечеринка - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ - ВЕСЕННЕЕ ТОРЖЕСТВО»!
С этого года всё по-новому:
Новая концепция - ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРАЗДНИКА.
Новая выгодная цена – начиная от 10€.
Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
Вас ждет феерия красоты, веселья и отличного настроения...
Специальное шоу-сюрприз из России - воздушные акробаты из Санкт-Петербурга, топлес гоу-гоу, а также живые звуки саксофона KIRILL SAX. Невероятное лазерное шоу, спецэффекты и декорации – все это на лучшей вечеринке города!
Еще больше драйва! Еще больше позитива!
99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.
Не пропусти – будь на месте!
Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!
Двери рая открываются в 23:00. Забронировать столики можно по телефону: +372 55 611 877, www.trai.ee.
Bходной билет - 19€, девушкам до полуночи - 10 €, VIP-билет - 39 €
ВНИМАНИЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете: (предпродажа: 23.04-2.05 - 17€ и VIP 34€).
NB! На входе strong style & face control: вечерняя одежда и туфли Больше информации на www.trai.ee или www.танцевальныйрай.eu
Рай делают доступнее Smirnoff, Captain Morgan, SMI.ee, рекламное бюро lime.ee, PublicTV, izzi otsing, Radisson Blu Sky Hotel, MEAT Resto & Butchery, Русский Портал и Actual Print
Видеоотчет с прошлого раза.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ 10 ВИП-БИЛЕТОВ НА ВЕЧЕРИНКУ (5 победителей получат по 2 пригласительных)!
Для участия в розыгрыше отправьте письмо на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово РАЙ, а в тексте письма напишите ваше имя и номер телефона. Розыгрыш билетов состоится 2 мая. С победителями свяжемся лично! Удачи в игре.