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  • Ида-Вирумаа зажжет! ЗОМБ выступит на фестивале East Beach Fest 2018!

Ида-Вирумаа зажжет! ЗОМБ выступит на фестивале East Beach Fest 2018!

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ФОТО: Промо

Очередной участник фестиваля East Beach Fest 2018 - ЗОМБ, который выступит 28 июля в Нарва-Йыэсуу.

Сеня Зомб, он же Семен Трегубов является одним из самых известных российских исполнителей хип-хопа.

Сегодня певец заряжает своим искусством многих и не перестает завоевывать публику своими песнями.

Каждый год популярность Зомба увеличивается, количество фанатов растет, не только на концертах, но и в соцсетях.

Зомб сплоченно с командой реперов записывают качественные и жизненные рэп-композиции, которые покорили самых строгих критиков хип-хоп искусства.

Самую большую популярность им принесли следующие треки: «Ты пачкала мою щёку помадой», «Я тебя простил», «Дыши со мной», «Пусть тают дни», «Под кожей».

Фанаты российской рэп-культуры оценили по достоинству его композицию под названием «Улетали птицами гордыми».

По словам самого Семена Трегубова, именно эта песня хорошо отразилась на его музыкальной карьере и принесла ему славу.

В 2017 году творчество Зомба становится еще популярнее, ему выпадает возможность ездить с сольными концертами по всем городам России.

В 2018 году в январе месяце выходит очередной хит Зомба, который называется «Panamera».

East Beach Fest 2018 / FB.

Напомним, что также в этом году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступит звезда «Дома-2» Ольга Бузова. 

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