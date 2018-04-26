Ида-Вирумаа зажжет! ЗОМБ выступит на фестивале East Beach Fest 2018!

Сеня Зомб, он же Семен Трегубов является одним из самых известных российских исполнителей хип-хопа.

Сегодня певец заряжает своим искусством многих и не перестает завоевывать публику своими песнями.

Каждый год популярность Зомба увеличивается, количество фанатов растет, не только на концертах, но и в соцсетях.

Зомб сплоченно с командой реперов записывают качественные и жизненные рэп-композиции, которые покорили самых строгих критиков хип-хоп искусства.

Самую большую популярность им принесли следующие треки: «Ты пачкала мою щёку помадой», «Я тебя простил», «Дыши со мной», «Пусть тают дни», «Под кожей».

Фанаты российской рэп-культуры оценили по достоинству его композицию под названием «Улетали птицами гордыми».

По словам самого Семена Трегубова, именно эта песня хорошо отразилась на его музыкальной карьере и принесла ему славу.

В 2017 году творчество Зомба становится еще популярнее, ему выпадает возможность ездить с сольными концертами по всем городам России.

В 2018 году в январе месяце выходит очередной хит Зомба, который называется «Panamera».

East Beach Fest 2018 / FB.