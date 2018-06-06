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  • Не проспи! Чувственная и сексуальная певица Мари Краймбрери в пятницу выступит в Таллинне

Не проспи! Чувственная и сексуальная певица Мари Краймбрери в пятницу выступит в Таллинне

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ФОТО: Instagram Мари Краймбрери

Мы так долго её ждали и вот впервые в Эстонии с сольным концертом на сцене Cathouse Concert Hall, 8 июня, специально для вас Мари Краймбрери! 

Мари Краймбрери - стопроцентный selfmade-артист нового поколения! Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-ом артистка зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене!

2017-й стал для молодой артистки поворотным в карьере – синглы «Туси сам» и «Она тебе не идет» стали хитами главных федеральных радиостанций и ТВ всего постсоветского пространства, а клипы собрали миллионы просмотров в YouTube и VK, а песни «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда» в одночасье растащили на цитаты пользователи соцсетей. Стало очевидно: эту певицу люди ждали!

Краймбрери

ФОТО: Промо

За пультом работает DJ Valentin Sholohov.

Билеты в продаже в кассах Piletilevi.

Бронирование столов : info@cathouse.ee.

Дополнительная информация: info@deluxekaraoke.ee ‎(+372 56888029).

Возрастное ограничение: 16+ (VIP 18+).

Двери клуба открываются в 23:00.

Больше информации - на странице мероприятия в Facebook.

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