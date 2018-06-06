Не проспи! Чувственная и сексуальная певица Мари Краймбрери в пятницу выступит в Таллинне

Мы так долго её ждали и вот впервые в Эстонии с сольным концертом на сцене Cathouse Concert Hall, 8 июня, специально для вас Мари Краймбрери!
Мари Краймбрери - стопроцентный selfmade-артист нового поколения! Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-ом артистка зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене!
2017-й стал для молодой артистки поворотным в карьере – синглы «Туси сам» и «Она тебе не идет» стали хитами главных федеральных радиостанций и ТВ всего постсоветского пространства, а клипы собрали миллионы просмотров в YouTube и VK, а песни «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда» в одночасье растащили на цитаты пользователи соцсетей. Стало очевидно: эту певицу люди ждали!
За пультом работает DJ Valentin Sholohov.
Билеты в продаже в кассах Piletilevi.
Бронирование столов : info@cathouse.ee.
Дополнительная информация: info@deluxekaraoke.ee (+372 56888029).
Возрастное ограничение: 16+ (VIP 18+).
Двери клуба открываются в 23:00.
Больше информации - на странице мероприятия в Facebook.