Добить Джоли: Брэд Питт снова станет отцом?

Близкие голливудского актера Брэда Питта уверяют, что артист настроен серьезно и готов снова стать отцом. Он мечтает, чтобы его новая возлюбленная родила ребенка.
В американские СМИ попала инсайдерская информация: Брэд настолько уверился в своей любви к новой зазнобе, профессору Нэри Оксман, что готов строить с ней совместное будущее. Окружение звезды уверяет, что красотка-архитектор именно та женщина, которая может осчастливить Питта малышами.
Якобы Брэд предложил ей варианты: забеременеть естественным путем или прибегнуть к услугам суррогатной матери, сообщает Gossip Cop. Отметим, что у любимца дам уже подрастают три малыша от голливудской актрисы Анджелины Джоли и еще три усыновленных. Питт всегда мечтал о большой семье, в которой должно быть с десяток детей.
Знакомые Джоли уверены, что эта новость убьет голливудскую диву. «Анджелина будет в ярости, когда узнает о желании бывшего мужа иметь детей с другой женщиной. Ей до сих пор сложно смириться с тем, что у Брэда есть Нэри. Однако новость о детях может ее окончательно подкосить», – отметил друг Джоли, пожелавший остаться неназванным.