Добить Джоли: Брэд Питт снова станет отцом?

В американские СМИ попала инсайдерская информация: Брэд настолько уверился в своей любви к новой зазнобе, профессору Нэри Оксман, что готов строить с ней совместное будущее. Окружение звезды уверяет, что красотка-архитектор именно та женщина, которая может осчастливить Питта малышами.

Якобы Брэд предложил ей варианты: забеременеть естественным путем или прибегнуть к услугам суррогатной матери, сообщает Gossip Cop. Отметим, что у любимца дам уже подрастают три малыша от голливудской актрисы Анджелины Джоли и еще три усыновленных. Питт всегда мечтал о большой семье, в которой должно быть с десяток детей.