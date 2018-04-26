День будет непростым: гороскоп на 26 апреля

Лев

Львы, будьте готовы к испытаниям – вам предстоит непростой день. Важно действовать последовательно, не отказываться от своих планов и целей, что бы ни говорили многочисленные доброжелатели. Сложно поладить с членами семьи, особенно старшими родственниками: ваши мнения по ряду важных вопросов расходятся, и компромисс кажется невозможным.

Трудно будет не обидеть друзей и любимого человека: ваши высказывания резки, а шутки – весьма обидны. Постарайтесь вести себя любезно и доброжелательно с теми, кто вам дорог, не ищите в своем ближайшем окружении мишень для насмешек. Нежелательны поездки, неподготовленных путешественников ждут серьезные неприятности.

Дева

Противоречивый день. Легкомыслие, обычно не присущее Девам, сегодня кажется одним из наиболее ярко выраженных свойств представителей данного знака. Вы склонны отказываться от ранее составленных планов, принимать важные решения под влиянием минуты, в корне менять свою жизнь лишь потому, что в последнее время она казалась скучноватой.

Как ни странно, такое поведение помогает расположить к себе людей. Ваш круг общения расширяется стремительно, и недовольны этим только родственники и члены семьи, которые чувствуют себя забытыми, лишенными внимания. Не обижайте близких людей, даже если их упреки кажутся вам совершенно безосновательными.

Весы

Очень благоприятен эмоциональный фон этого дня, общение будет плодотворным и приятным. Можно обсуждать в неформальной обстановке деловые вопросы, а можно сосредоточиться на личных отношениях, которые определенно имеют тенденцию к улучшению. Взаимопонимание в семье будет полным, останутся в прошлом прежние ссоры и разногласия. Да и любимый человек проявит внимание к вашим желаниям, совершит именно те поступки, которых вы давно ждали.

В остальных сферах жизни влияние позитивных тенденций также весьма сильно, однако вы не должны переоценивать своих возможностей – чрезмерные нагрузки крайне опасны для здоровья. Не исключено обострение хронических заболеваний, возможны и травмы.

Скорпион

День сложный, но по-своему увлекательный. Скорпионам не следует проявлять легкомыслие, совершать необдуманные поступки – слишком велика опасность навредить себе и своим близким. Некоторым представителям знака придется заняться решением старых проблем, другие же будут с грустью вспоминать о давно ушедших временах. В ностальгических настроениях не было бы ничего страшного, если бы вы не утрачивали под их влиянием здравого смысла. Попытки вернуться к прошлому напрасны и могут иметь печальные последствия для тех, кто уже связан новыми обязательствами.

Общее снижение жизненного потенциала сказывается на настроении и самочувствии. Вам следует вспомнить о пользе здорового питания, физкультуры, правильного режима дня. Отказаться от вредных привычек будет относительно легко.

Стрелец