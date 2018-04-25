С патологией: новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый хвост

Пока общественность обсуждает будущее имя сына британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, журналисты спорят про странные обряды, связанные с рождением члена королевской семьи. "Королевскому ребенку были успешно удалены десятисантиметровый хвост и трехсантиметровый раздвоенный язык, и теперь он снова похож на человека", – заявил хирург Саймон Уильямс в интервью NewsT`hump. При этом, якобы, по старым традициям врач должен был сложить голову в наказание за то, что видел королевского ребенка в первородном виде но сегодня так никто не делает, пишут Dni.ru.

Считается, что с аномалией и пороком рождаются все члены августейшей фамилии, далее малыш сбрасывает чешую и становится человеком. Разумеется, это лишь предание и древнее суеверие. Оно появилось в древние времена, чтобы избавить будущего наследника трона от напастей.