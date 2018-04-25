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С патологией: новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый хвост

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Хирург заявил о патологии престолонаследника. Но теперь малышу ничто не угрожает, к счастью.

Пока общественность обсуждает будущее имя сына британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, журналисты спорят про странные обряды, связанные с рождением члена королевской семьи. "Королевскому ребенку были успешно удалены десятисантиметровый хвост и трехсантиметровый раздвоенный язык, и теперь он снова похож на человека", – заявил хирург Саймон Уильямс в интервью NewsT`hump. При этом, якобы, по старым традициям врач должен был сложить голову в наказание за то, что видел королевского ребенка в первородном виде но сегодня так никто не делает, пишут Dni.ru.

Считается, что с аномалией и пороком рождаются все члены августейшей фамилии, далее малыш сбрасывает чешую и становится человеком. Разумеется, это лишь предание и древнее суеверие. Оно появилось в древние времена, чтобы избавить будущего наследника трона от напастей. 

Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Имя малыша будет названо до конца недели.

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