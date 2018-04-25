Эстонская девочка решила познакомиться с принцессой Норвегии. Смотрите, что из этого вышло...

Норвежский кронпринц Хокон с супругой, кронпринцессой Метте-Марит, днем встретились в Кадриорге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Поприветствовать королевскую чету, дабы придать встрече душевности, пришли и воспитанники столичного детского сада Kelmiküla.

Маленькая Йоханна пришла утром в садик с букетом синих цветов. Девочка с гордостью заявила, что подарит его норвежской принцессе лично. Воспитательницы решили – а почему бы и нет, и стали думать, как этот детский план претворить в жизнь.

Там, где есть принцесса, всегда есть место сказке: сегодня днем в Кадриорге маленькой Йоханне удалось вручить свой букет лично в руки коронованной особе. «Ты уже ходишь в школу?» – спросила норвежская принцесса, присев на корточки к маленькой эстонской девочке. А Йоханна объяснила, что пока она лишь ходит в детский сад, и ей только шесть лет. К слову, переводчиком в разговоре двух дам выступила сама Керсти Кальюлайд, так как мылышка не говорит по-английски.

ФОТО: Tairo Lutter

Корреспонденту Elu24 удалось при воспитательнице задать несколько вопросов и самой девочке. Малышка рассказала, что о приезде норвежской принцессы она узнала утром от своей матери, тогда и возникла идея подарить ей цветы. А все потому, что в будущем Йоханна тоже хочет стать принцессой, но только пока не знает, что для этого надо сделать. По словам воспитательницы, Йоханна – очень хорошая, послушная девочка, она здорово рисует и поет.

Директор детского сада Kelmiküla Рийна Ляйлл рассказала, что они сотрудничают с норвежскими коллегами с 2010 года. «Мы тут все настоящие поклонники Норвегии», – сказала директор. Она отметила, что сегодня у детского сада был знаменательный день, а во дворе даже развевался норвежский флаг.

ФОТО: Tairo Lutter