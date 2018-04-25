Вот что выбивает вас из колеи, в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не получить то, чего он хочет сразу. Овен редко справляется с необходимостью ждать. Терпение — не является сильной стороной Овна, и когда Овну приходится ждать развития событий, он чувствует напряжение, вызванное нетерпением.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Его выводит незнание ситуации и в этом виновато его дикое воображение! Телец представит в голове все наихудшие сценарии, если не имеет на руках достоверных фактов. Стресс превращается в необходимость облегчения, поэтому Телец обычно обращается к алкоголю и сексу, чтобы снять напряжение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Стресс у Близнецов вызывает необходимость принять сиюминутное решение. Они снова и снова будут перебирать в голове все варианты, и все равно не смогут окончательно определиться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раку не нравится слишком долго быть в разъездах, поэтому, когда он давно не появляется дома, он испытывает грандиозный стресс. Рак — домосед, и не может продолжительное время находиться вне его.

Лев (23 июля — 22 августа)

Когда ему противоречат. Лев может быть добрым, общительным и дружелюбным, но он не терпит, когда кто-то опровергает его мнение, это заставляет его испытывать конфликт с самим собой, потому что, с одной стороны, он хочет быть добрым, а с другой – он жаждет разорвать вас на клочки. Чувство раздражения — вот что вызывает у него стресс.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если за Девой не остается последнее слово, она может переживать об этом долгое время. Дева счастлива, когда она «наступает» на других, и, если ей не удается вас задеть, она бунтует и начинает волноваться. Чтобы облегчить стресс, она найдет другую куклу для битья.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы никогда не догадаетесь, насколько напряженными могут быть Весы, пока не узнаете об этом. Они любят немножко приврать, но, если вы тоже этим балуетесь, причем чаще, чем они, они начнут испытывать стресс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион испытывает стресс, когда его заслуги и таланты преуменьшают. Если вы сказали Скорпиону, что он симпатичный, он проведет остаток дня, задаваясь вопросом, почему вы не назвали его «великолепным», это выведет его из равновесия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Усомнитесь в Стрельце, и вы создадите ему все условия для стресса. Стрелец – любитель исполнять, он талантлив во всем, и, если вы начнете сомневаться в его способностях, он начнет страшно раздражаться и волноваться, потому, что вы в них не верите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерога все расписано. Он следит за каждым движением всех и каждого, но что вызывает у них наибольшее напряжение, — когда вы что-то скрываете от него. Не имея доступа к информации, ему приходится шпионить за вами, а это для него огромный стресс.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Что волнует Водолея — это неуверенность в себе и волнение, что он никогда не будет ни в чем хорош. Он все время сомневается в собственных силах, потому что не верит в себя, и это вызывает у них напряженный стресс.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)