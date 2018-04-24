Как сделать женщину своей любовницей?!

Хороший любовник – это умный любовник… Ум – аббревиатура умения мыслить.
Соответственно, научившись правильно мыслить по отношению к женщине, вы сумеете стать действительно хорошим любовником, пишет Dvorec.ru.
Все просто и ясно. Чтобы «простота и ясность» была и легкоусвояемой, есть смысл формулировать рекомендации в виде задач с вариантами предполагаемых решений. Что я и сделал.
Предлагаемый «задачник» для начинающих любовников – это, скорее, призыв к импровизации, нежели приглашение к слепому следованию готовым решениям. Будет не лишним напомнить будущим любовникам, что вариативность ситуаций в отношениях между мужчиной и женщиной достаточно высока, и уповать на универсальность рекомендаций не следует. Будет правильным творчески перерабатывать прочитанное.
Задача: Как с высокой долей вероятности определить – хочет ли женщина стать чьей-либо любовницей?
Решение: Ни в коем случае не пытайтесь спрашивать её об этом! Ни одна женщина не хочет быть любовницей – она вынуждена становиться ею. Женщина хочет сначала просто любви, а потом уже – все остальное. Приоритеты диктует природа, и этим надо суметь воспользоваться. И если женщина истосковалась по настоящей любви, то у вас есть шанс сделать её своей любовницей. А посему – ищите признаки тоски женщины по любви.
Задача: Как определить – тоскует ли женщина по настоящей любви?
Решение: Прежде всего, запомните раз и навсегда – настоящая женщина всегда тоскует по настоящей любви. Даже если она замужем. Даже если она счастлива с хорошим мужем. Потребность женщины в любви также велика и постоянна, как и «адреналиновый голод» для многих мужчин. Но тоска тоске – рознь. Ищите женщин с ярко выраженными страданиями из-за отсутствия любви вообще.
Задача: Как определить у женщин ярко выраженные страдания из-за отсутствия любви вообще?
Решение: За версту видно!.. Это проявляется главным образом характерным выражением глаз, мимикой лица, телодвижениями и особенно чувственным произношением слова «мужчина». Для сравнения можно использовать пример с собакой. Вспомните – как радуется вам ваша собака после долгой разлуки? Примерно также реагирует истосковавшаяся женщина при виде свободного мужчины. Конечно, это очень грубое сравнение, и нельзя допускать его в разговорах с вашей будущей любовницей. Помните: настоящая любовь не терпит грубостей и пошлостей. Будьте предельно внимательными и предупредительными – между любовниками порой разгорается настоящая любовь.
Задача: Как стать предельно внимательным и предупредительным с женщиной?
Решение: Сказать, что таким нужно родиться, – значит не сказать ничего. Таким нужно стать. Тем более что нет двух одинаковых женщин, и что хорошо для одной, то не подходит для другой. Раз вы решили попробовать себя в роли любовника, то готовьтесь к встречам со многими женщинами – сложно с первого раза найти себе хорошую любовницу. Внимание к душевным переживаниям и способность предугадывать желания женщины – вот, чему следует учиться. Учиться лучше всего методом проб и ошибок.
Задача: Как относиться к расхожему мнению, что любовникам необходим в первую очередь секс?
Решение: Критически. Любовники – это больше, чем секс. Да, и слово «секс» для них не подходит. Близость – вот то слово, которое должно быть в их лексиконе.
Сексуально озабоченные женщины выглядят как самки в период «течки». Сексуально озабоченные мужчины – как самцы, рыскающие в поисках самок. Не уподобляйтесь им – становитесь умными романтичными любовниками. Проявите с женщиной ваши красивые и сильные мужские качества.
Задача: Как быть, если любовница оказалась сексуально «холодной»?
Решение: Исправить «минус» на «плюс». Если мужчина поставит перед собой задачу – помочь женщине обрести полноценный яркий оргазм, то он, помимо удовлетворенного мужского самолюбия, получит верную и преданную любовницу на долгие годы.
Задача: Как научиться внимательно относиться к женщинам методом проб и ошибок?
Решение: Попробуйте в течение часа разговора с женщиной смотреть ей в глаза, понимающе кивать головой и короткими наводящими разговорами помочь ей высказаться до конца. Параллельно следите за своими ощущениями: если вам удалось выдержать это «испытание», то – быть вам любовником. Но если женщина все-таки осталась вами недовольной, то время бить тревогу – вы были чересчур угодливыми и, возможно, слащавыми. Вам не хватает «чертовщинки».
Задача: Как развить в себе эту самую мужскую «чертовщинку»?
Об этом и не только – чуть позже и подробнее в другой статье. А сейчас – читайте, помните об этом и тренируйтесь.