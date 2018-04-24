Как сделать женщину своей любовницей?!

Соответственно, научившись правильно мыслить по отношению к женщине, вы сумеете стать действительно хорошим любовником, пишет Dvorec.ru.

Все просто и ясно. Чтобы «простота и ясность» была и легкоусвояемой, есть смысл формулировать рекомендации в виде задач с вариантами предполагаемых решений. Что я и сделал.

Предлагаемый «задачник» для начинающих любовников – это, скорее, призыв к импровизации, нежели приглашение к слепому следованию готовым решениям. Будет не лишним напомнить будущим любовникам, что вариативность ситуаций в отношениях между мужчиной и женщиной достаточно высока, и уповать на универсальность рекомендаций не следует. Будет правильным творчески перерабатывать прочитанное.

Задача: Как с высокой долей вероятности определить – хочет ли женщина стать чьей-либо любовницей?

Решение: Ни в коем случае не пытайтесь спрашивать её об этом! Ни одна женщина не хочет быть любовницей – она вынуждена становиться ею. Женщина хочет сначала просто любви, а потом уже – все остальное. Приоритеты диктует природа, и этим надо суметь воспользоваться. И если женщина истосковалась по настоящей любви, то у вас есть шанс сделать её своей любовницей. А посему – ищите признаки тоски женщины по любви.

Задача: Как определить – тоскует ли женщина по настоящей любви?

Решение: Прежде всего, запомните раз и навсегда – настоящая женщина всегда тоскует по настоящей любви. Даже если она замужем. Даже если она счастлива с хорошим мужем. Потребность женщины в любви также велика и постоянна, как и «адреналиновый голод» для многих мужчин. Но тоска тоске – рознь. Ищите женщин с ярко выраженными страданиями из-за отсутствия любви вообще.

Задача: Как определить у женщин ярко выраженные страдания из-за отсутствия любви вообще?

Решение: За версту видно!.. Это проявляется главным образом характерным выражением глаз, мимикой лица, телодвижениями и особенно чувственным произношением слова «мужчина». Для сравнения можно использовать пример с собакой. Вспомните – как радуется вам ваша собака после долгой разлуки? Примерно также реагирует истосковавшаяся женщина при виде свободного мужчины. Конечно, это очень грубое сравнение, и нельзя допускать его в разговорах с вашей будущей любовницей. Помните: настоящая любовь не терпит грубостей и пошлостей. Будьте предельно внимательными и предупредительными – между любовниками порой разгорается настоящая любовь.

Задача: Как стать предельно внимательным и предупредительным с женщиной?