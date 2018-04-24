Элина Нечаева: мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!
24 апреля 2018 г., 18:11
Незадолго до старта песенного конкурса «Евровидение-2018» наша певица Элина Нечаева дала интервью датскому изданию Good Evening Europe, где артистка рассказала о своей европесне, а также о внимании СМИ и общественности, прикованному к ее персоне после победы в конкурсе Eesti Laul.
Элина сказала, что график после Eesti Laul у нее очень насыщенный. «Я не привыкла к такому большому вниманию со стороны СМИ и это немножечко тяжело. Но это того стоит, учитывая, сколько слов поддержки я получила от поклонников "Евровидения"», - цитирует певицу издание Menu.