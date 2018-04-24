Элина Нечаева: мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!

Элина сказала, что график после Eesti Laul у нее очень насыщенный. «Я не привыкла к такому большому вниманию со стороны СМИ и это немножечко тяжело. Но это того стоит, учитывая, сколько слов поддержки я получила от поклонников "Евровидения"», - цитирует певицу издание Menu.