вторник, 24 апреля 2018 г.
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
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Элина Нечаева: мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!

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Элина Нечаева

ФОТО: Konstantin Sednev

Незадолго до старта песенного конкурса «Евровидение-2018» наша певица Элина Нечаева дала интервью датскому изданию Good Evening Europe, где артистка рассказала о своей европесне, а также о внимании СМИ и общественности, прикованному к ее персоне после победы в конкурсе Eesti Laul. 

Элина сказала, что график после Eesti Laul у нее очень насыщенный. «Я не привыкла к такому большому вниманию со стороны СМИ и это немножечко тяжело. Но это того стоит, учитывая, сколько слов поддержки я получила от поклонников "Евровидения"», - цитирует певицу издание Menu.

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