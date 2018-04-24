Мария Порошина привезет в Таллинн «Мужчину в тапочках»

После отмены приговора, из мест не столь отдаленных возвращается Благомир - муж Анны, которая за это время, устав ждать, уже успела выйти замуж за Тихомира. Поскольку бывшему супругу идти некуда, а жилплощадь, на которой они совместно проживали - общая, Анна и два ее мужа вынуждены ютиться в квартире втроем.

Со временем мужчины становятся хорошими друзьями, хотя Анне это и не очень нравится. Бывший муж Анны начинает встречаться с другой женщиной - Марией и, на правах собственника квартиры, приглашает ее в гости. Оказывается, что эта женщина - первая любовь настоящего мужа Анны, и у нее от него дочь. Но природу не обманешь, и истинные чувства возвращаются: и у Анны к бывшему мужу Благомиру, и у последнего мужа Тихомира к своей возлюбленной. При таких раскладах совместное проживание в одной квартире определенно невозможно, но мужчины никак не могут решить, кому же из них забирать свои тапочки и уходить, пока все в свои руки ни берут женщины.