Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры

«В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре», — объяснил Кейдж.

По данным киноресурса IMDb, артист занят сразу в семи проектах — исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент.

Дебютная и единственная режиссерская работа Кейджа, «Жиголо» с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002 году.