Молодой и дерзкий OBLADAET выступит в Таллинне Розыгрыш билетов внутри!
24 апреля 2018 г., 13:37
Каждый новый год для OBLADAET — прекрасный повод задрать планку.
Если в прошедшем 2017 артист успешно покорил более 80 выступлений по всему СНГ и выпустил два успешных релиза, то уже в этом году фанатов ждет еще больше материала и, конечно же, масштабных концертов. Ты получил персональное приглашение на праздник!
6-го мая в клубе Prive звезда новой волны хип-хопа OBLADAET выступит с хитами «I AM», «KENNY», «Последний билет», «00:00» и новыми треками!
Двери клуба открывается в 18:00
Возрастные ограничения: рекомендуемое 16+
Больше информации найдете ЗДЕСЬ!
ВНИМАНИЕ! Для своих читателей Limon.ee проводит розыгрыш билетов на концерт OBLADAET. Розыгрыш проходит в нашей официальной группе в Facebook. Удачи в игре!