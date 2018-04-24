Молодой и дерзкий OBLADAET выступит в Таллинне

Если в прошедшем 2017 артист успешно покорил более 80 выступлений по всему СНГ и выпустил два успешных релиза, то уже в этом году фанатов ждет еще больше материала и, конечно же, масштабных концертов. Ты получил персональное приглашение на праздник!