вторник, 24 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
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Молодой и дерзкий OBLADAET выступит в Таллинне Розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Pressifoto

Каждый новый год для OBLADAET — прекрасный повод задрать планку. 

Если в прошедшем 2017 артист успешно покорил более 80 выступлений по всему СНГ и выпустил два успешных релиза, то уже в этом году фанатов ждет еще больше материала и, конечно же, масштабных концертов. Ты получил персональное приглашение на праздник!

ФОТО: Pressifoto

6-го мая в клубе Prive звезда новой волны хип-хопа OBLADAET выступит с хитами «I AM», «KENNY», «Последний билет», «00:00» и новыми треками!

Двери клуба открывается в 18:00

Возрастные ограничения: рекомендуемое 16+

Больше информации найдете ЗДЕСЬ!

ФОТО: Pressifoto

ВНИМАНИЕ! Для своих читателей Limon.ee проводит розыгрыш билетов на концерт OBLADAET. Розыгрыш проходит в нашей официальной группе в Facebook. Удачи в игре!

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