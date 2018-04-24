Фото: Филипп Киркоров дал Ольге Бузовой полакомиться сосиской

В своем микроблоге Ольга Бузова разместила короткий ролик своей встречи с Филиппом Киркоровым в ресторане. В нем есть пикантный кадр, в котором певец кормит молодую исполнительницу сосисками. Откровенный момент быстро распространился по Сети. Многие посчитали данный ролик весьма пошлым и осудили поведение Бузовой и Киркорова, пишет 7d.org.ua.