вторник, 24 апреля 2018 г.
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Фото: Филипп Киркоров дал Ольге Бузовой полакомиться сосиской

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Филипп Киркоров.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Сейчас популярная исполнительница Ольга Бузова гастролирует со своими концертами по России. В Сочи она встретила поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который дал ей полакомиться сосиской. 

В своем микроблоге Ольга Бузова разместила короткий ролик своей встречи с Филиппом Киркоровым в ресторане. В нем есть пикантный кадр, в котором певец кормит молодую исполнительницу сосисками. Откровенный момент быстро распространился по Сети. Многие посчитали данный ролик весьма пошлым и осудили поведение Бузовой и Киркорова, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Филиппа Киркорова

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