Подмосковный замок Пугачевой и Галкина пострадал от стихии (ФОТО)

В результате урагана, который бушевал в Москве и Подмосковье в минувшие выходные, пострадал замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Ущерб нанесен территории, которая прилегает к постройкам, находящимся в деревне Грязи. Супруг Примадонны в социальных сетях рассказал о последствиях разбушевавшейся стихии на их участке.
Сильные порывы ветра свалили огромную двухсотлетнюю липу. Ее громадный ствол упал на кованую ограду и смял ее, обрушившись и на забор соседей.
Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш. #ураган #хозяйство