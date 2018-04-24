вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Подмосковный замок Пугачевой и Галкина пострадал от стихии (ФОТО)

Подмосковный замок Пугачевой и Галкина пострадал от стихии (ФОТО)

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

В результате урагана, который бушевал в Москве и Подмосковье в минувшие выходные, пострадал замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Ущерб нанесен территории, которая прилегает к постройкам, находящимся в деревне Грязи. Супруг Примадонны в социальных сетях рассказал о последствиях разбушевавшейся стихии на их участке.

Сильные порывы ветра свалили огромную двухсотлетнюю липу. Ее громадный ствол упал на кованую ограду и смял ее, обрушившись и на забор соседей.

Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш. #ураган #хозяйство

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

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