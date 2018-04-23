вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Галерея: герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного

Галерея: герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного И суток не прошло!

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Британский принц Уильям и его супруга Кейт вышли к журналистам со своим третьим ребенком.

Герцогиню Кембриджскую Кейт, которая сегодня днем родила третьего ребенка, выписали из роддома. В сопровождении супруга и с новорожденным мальчиком на руках она вышла из больницы Святой Марии в Лондоне и приветствовала ожидавших ее журналистов и поклонников, передает BBC.

Герцогиня была облачена в красное платье прямого кроя с белым кружевным воротничком. Она отлично выглядела и казалась очень бодрой.

Добавим, что ранее старшие дети монаршей четы четырехлетний принц Джорд и двухлетняя принцесса Шарлотта познакомились с маленьким братиком. Oтец привез малышей прямо в госпиталь.  

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