Галерея: герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного

Герцогиню Кембриджскую Кейт, которая сегодня днем родила третьего ребенка, выписали из роддома. В сопровождении супруга и с новорожденным мальчиком на руках она вышла из больницы Святой Марии в Лондоне и приветствовала ожидавших ее журналистов и поклонников, передает BBC.