Галерея: герцогиня Кейт и принц Уильям показали новорожденного

Британский принц Уильям и его супруга Кейт вышли к журналистам со своим третьим ребенком.
Герцогиню Кембриджскую Кейт, которая сегодня днем родила третьего ребенка, выписали из роддома. В сопровождении супруга и с новорожденным мальчиком на руках она вышла из больницы Святой Марии в Лондоне и приветствовала ожидавших ее журналистов и поклонников, передает BBC.
Герцогиня была облачена в красное платье прямого кроя с белым кружевным воротничком. Она отлично выглядела и казалась очень бодрой.
Добавим, что ранее старшие дети монаршей четы четырехлетний принц Джорд и двухлетняя принцесса Шарлотта познакомились с маленьким братиком. Oтец привез малышей прямо в госпиталь.
The Duke and Duchess of Cambridge show off new son outside London hospital https://t.co/lGZ2YAK7um #royalbaby pic.twitter.com/RpcFMzIFNr— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 23, 2018