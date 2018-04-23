понедельник, 23 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • It's a boy! Смотрите, как Великобритания отмечает рождение второго сына принца Уильяма и герцогини Кейт

It's a boy! Смотрите, как Великобритания отмечает рождение второго сына принца Уильяма и герцогини Кейт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Малыш появился на свет сегодня, 23 апреля, в больнице святой Марии в Паддингтоне. Его имя пока держится в секрете, однако принц Уильям ранее признавался, что хотел бы назвать сына Джеком.

Герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон) родила сына. Об этом сообщает официальный Twitter Кенсингтонского дворца. Малыш появился на свет в больнице святой Марии в Паддингтоне.

Смотрите, как ликуют жители Великобритании в нашей галерее!

Напомним, что у Кейт и Уильяма растут двое старших детей: первенец Джордж появился на свет в июле 2013 года, а в мае 2015-го — герцогиня Кембриджская подарила мужу дочь, принцессу Шарлотту.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ