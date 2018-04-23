It's a boy! Смотрите, как Великобритания отмечает рождение второго сына принца Уильяма и герцогини Кейт
23 апреля 2018 г., 16:35
Малыш появился на свет сегодня, 23 апреля, в больнице святой Марии в Паддингтоне. Его имя пока держится в секрете, однако принц Уильям ранее признавался, что хотел бы назвать сына Джеком.
Герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон) родила сына. Об этом сообщает официальный Twitter Кенсингтонского дворца. Малыш появился на свет в больнице святой Марии в Паддингтоне.
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Напомним, что у Кейт и Уильяма растут двое старших детей: первенец Джордж появился на свет в июле 2013 года, а в мае 2015-го — герцогиня Кембриджская подарила мужу дочь, принцессу Шарлотту.