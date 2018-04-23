В смерти 28-летнего Avicii не было криминала

Диджей Avicii скончался в возрасте 28 лет. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем 20 апреля. Информация о причинах смерти музыканта не приводится, но известно, что Avicii в течение последних лет жизни страдал от острого панкреатита.

Авичи известен широкой публике по композициям «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». До 2016 года музыкант успел побывать во многих странах мира, но в 2014-2015 годах из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить целый ряд концертов.

В 2016 году музыкант объявил, что продолжит писать музыку, но больше не будет выступать с концертами. В размещенном на сайте диджея обращении к поклонникам Авичи объяснил свое решение тем, что хочет «успеть сделать многое в жизни». По данным журнала «Форбс», в 2013 году Авичи входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов.

ФОТО: Scanpix

Американская певица Мадонна в своем Twitter выразила соболезнования.

«Так грустно… Так трагично. Прощай, дорогой, милый Тим. Ты ушел слишком рано», - написала певица в комментарии к своей фотографии с Avicii.