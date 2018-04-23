понедельник, 23 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Умер карлик из «Остина Пауэрса» и «Гарри Поттера»

Умер карлик из «Остина Пауэрса» и «Гарри Поттера»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images

Актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Точная причина смерти пока не называется, но в начале апреля Тройер попал в больницу. Как отмечает издание, это связано с его борьбой с алкоголизмом.

Актер сыграл в картинах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность. Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте «Гарри Поттер и философский камень».

Он также появлялся в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и фильме «Воображариум доктора Парнаса».

Рост Тройера составлял 80 сантиметров.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ