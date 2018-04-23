Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 23 апреля

Овен

Овны полны жизненной энергии, но отнюдь не всегда в силах совладать с ней. Профессиональные трудности становятся все более серьезными, и эта печальная тенденция лишь наберет силу, если вы откажетесь от помощи, которую непременно предложат коллеги и деловые партнеры. Не стоит думать, что вы утратите свой авторитет, если прислушаетесь к рекомендациям и советам – желание все сделать по-своему, даже вопреки логике и здравому смыслу, будет иметь куда более печальные последствия.

В семье нужно уметь уступать, признавать свои ошибки и исправлять их. Вы же склонны упорствовать в своих заблуждениях, что может лишь усугубляет уже существующие противоречие. Новое романтическое увлечение покажется отличным способом убежать от проблем в уже существующих отношениях, но на деле приведет к ухудшению ситуации.

Телец

Этот день хорошо подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Ваши успехи в профессиональной сфере будут весьма значительными, если вы используете опыт зарубежных коллег, внесете нечто новое в привычный подход к исполнению обязанностей. Состояние финансовых дел улучшится благодаря заключенным сделкам, возможно получение заманчивых предложений о сотрудничестве.

Отличный день для общения и новых знакомств; ваше обаяние никого не оставит равнодушным. Представители противоположного пола не скупятся на комплименты и знаки внимания, однако излишняя доверчивость может оказаться очень некстати. Поберегите свое здоровье: высока вероятность мелких травм и простудных заболеваний.

Близнецы

Очень значительными будут профессиональные успехи, и вам не понадобится помощь со стороны, чтобы достичь действительно заоблачных карьерных высот. Коллеги и деловые партнеры могут позволить себе критические и ироничные замечания в ваш адрес, но это не должно стать поводом для ссоры. Финансовые проблемы решатся благодаря своевременным денежным поступлениям из проверенного источника.

Высока вероятность романтических увлечений. Вы легко теряете голову, да и на окружающих производите совершенно неотразимое впечатление. Хорошо сложатся поездки, новые знакомства будут многообещающими. Не исключены разногласия с представителями старшего поколения, однако вам удастся найти выход из самых сложных ситуаций.

Рак

Напряженность в романтических отношениях нарастает, и поиск взаимопонимания с любимым человеком кажется весьма утомительным занятием. Вы готовы к компромиссам, но вряд ли захотите отказаться от всех своих желаний и интересов ради сохранения сомнительного и хрупкого мира. По крайней мере, можно не сомневаться в том, что любое ваше решение будет обдуманным – Раки в минимальной степени подвержены деструктивным настроениям.

С профессиональной точки зрения день благоприятен. Вас ждут встречи с интересными людьми, деловые переговоры дадут многообещающие результаты. Финансовое положение стабильно, а в случае проблем вы можете обратиться за помощью к родственникам и друзьями. Дальние поездки нежелательны.

Лев