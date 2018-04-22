Беременная Мэрилин Керро показала новое фото
22 апреля 2018 г., 18:22
В Сети появился свежий кадр с эстонской ведьмой Мэрилин Керро. Сейчас 29-летняя рыжеволосая красавица находится в ожидании ребенка.
Селфи Мэрилин сделала в машине. На заднем сидении видно племянницу известной эстонки.
Напомним, возлюбленным Мэрилин стал норвежец Марк Александр Хансен, с которым она встречается вот уже длительное время. По словам экстрасенса, мистика не сыграла в их отношениях никакой роли.
«Для меня беременность – чудо. Наверное, потому что я так долго этого ждала, мечтала об этом много лет. И когда я узнала, что беременна, не смогла поверить этому, потому что не чувствую себя особенно беременной. Только помидоров захотелось», – говорит ведьма.
О том, что Мэрилин Керро готовится к появлению ребенка, стало известно в феврале.