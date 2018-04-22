Беременная Мэрилин Керро показала новое фото

Напомним, возлюбленным Мэрилин стал норвежец Марк Александр Хансен, с которым она встречается вот уже длительное время. По словам экстрасенса, мистика не сыграла в их отношениях никакой роли.

«Для меня беременность – чудо. Наверное, потому что я так долго этого ждала, мечтала об этом много лет. И когда я узнала, что беременна, не смогла поверить этому, потому что не чувствую себя особенно беременной. Только помидоров захотелось», – говорит ведьма.