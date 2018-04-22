Стив Ирвин погиб в 2006 году… А его дочь выросла настоящей красавицей и продолжила его дело!

Настоящая страсть Бинди Ирвин — дикая природа. Как и у ее отца Стива, который не боялся подпускать к себе опасных животных и боролся за их сохранение.

Бинди работает в австралийском зоопарке, который когда-то открыли ее бабушка с дедушкой, а потом там работал ее отец.

Бинди с матерью и братом. ФОТО: Phil Noble / Reuters

«Я всю жизнь прожила в зоопарке, в котором можно сойти с ума. Но немногие дети могут так сказать», - признается она.

ФОТО: PBBRI / MEGA

«Когда мне было три года, ко мне пришло реальное осознание того, что в зоопарк мы не просто ходим, а живем. Однажды отец дал мне хороший совет, которому я буду следовать всегда: "Относись к животным так, как будто хочешь им помочь и вылечить, и тогда они ответят взаимностью», - добавляет Бинди.

ФОТО: PBBRI / MEGA

Эту страсть к опасным животным Бинди переняла у Стива, за что многие осуждали ее и называли ненормальной. Но, как только они узнавали, что она дочь знаменитого натуралиста Стива Ирвина, они сразу менялись в лице.

Девушка рассказала, что ее отец относился к ядовитым или диким зверям по-особенному: он никогда не пытался причинить им боль.

Он просто любил их...

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

ФОТО: Greg Barrett/Scanpix

Для всей семьи Стив был настоящим героем, и все гордились его поступками и отношением к животным, даже к смертельно опасным.

Сейчас она, ее брат и мама следят за тем, чтобы наследие Стива Ирвина сохранялось и процветало.

ФОТО: PBBRI / MEGA