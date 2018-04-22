Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс влезла в шорты, в которых снималась в клипе много лет назад

Сегодня Бритни Спирс регулярно занимается в спортивном зале, а результаты своих тренировок с гордостью демонстрирует в Инстаграме.

Певице наконец-то удалось вернуть былую форму. Более того, многие поклонники считают, что сейчас ее тело выглядит лучше, чем 20 лет назад, пишет woman.ru.

19 апреля поп-звезда выложила в микроблог видео, на котором танцует в джинсовых шортах. Один из подписчиков знаменитости заметил, что точно такие же были на ней в клипе 17-летней давности.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 18, 2018 at 6:41pm PDT