воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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  • Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс влезла в шорты, в которых снималась в клипе много лет назад

Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс влезла в шорты, в которых снималась в клипе много лет назад

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ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com / MEGA/O'Connor/AFF-USA.com / MEGA

36-летняя Бритни Спирс не зря часами тренировалась в спортивном зале. Певица так сильно похудела, что смогла снова надеть вещи, которые носила в юности.

Сегодня Бритни Спирс регулярно занимается в спортивном зале, а результаты своих тренировок с гордостью демонстрирует в Инстаграме.

Певице наконец-то удалось вернуть былую форму. Более того, многие поклонники считают, что сейчас ее тело выглядит лучше, чем 20 лет назад, пишет woman.ru.

19 апреля поп-звезда выложила в микроблог видео, на котором танцует в джинсовых шортах. Один из подписчиков знаменитости заметил, что точно такие же были на ней в клипе 17-летней давности.

 

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«Вау! Бритни Спирс все еще ходит в шортах из клипа Don't Let Me Be the Last to Know», — пишут в комментариях.

 

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