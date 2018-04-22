Ученые: Европу ждут крайне суровые зимы

По сравнению с серединой ХХ века поток течения стал слабее на 3000 кубических километров в секунду. Такие данные обнародовал Потсдамский институт изучения климатических изменений в Германии. Тенденция к ослаблению и замедлению течения продолжается, пишет Сегодня.
Северо-Атлантическое течение — ответвление Гольфстрима, которое перемещает теплые воды Карибского бассейна в направлении Ирландии. Благодаря ему зимние температуры в Западной Европе на 15-20 градусов выше, чем на соответствующих широтах Северной Америки и Азии.
Например, если в Лондоне средняя температура января составляет +5°С, то в расположенном на той же широте канадском городке Гус-Бей — уже -13°С.
Таким образом, по мере ослабления Северо-Атлантического течения, зимы на большей части Европы будут становиться все более суровыми. Парадокс, но главная причина грядущих изменений — глобальное потепление.