воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Ученые: Европу ждут крайне суровые зимы

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Зима в Германии. Снимок иллюстративный.

ФОТО: MARKUS SCHREIBER/AP

По сравнению с серединой ХХ века поток течения стал слабее на 3000 кубических километров в секунду. Такие данные обнародовал Потсдамский институт изучения климатических изменений в Германии. Тенденция к ослаблению и замедлению течения продолжается, пишет Сегодня.

Северо-Атлантическое течение — ответвление Гольфстрима, которое перемещает теплые воды Карибского бассейна в направлении Ирландии. Благодаря ему зимние температуры в Западной Европе на 15-20 градусов выше, чем на соответствующих широтах Северной Америки и Азии.

Например, если в Лондоне средняя температура января составляет +5°С, то в расположенном на той же широте канадском городке Гус-Бей — уже -13°С.

Таким образом, по мере ослабления Северо-Атлантического течения, зимы на большей части Европы будут становиться все более суровыми. Парадокс, но главная причина грядущих изменений — глобальное потепление.

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