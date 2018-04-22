Ученые: Европу ждут крайне суровые зимы

По сравнению с серединой ХХ века поток течения стал слабее на 3000 кубических километров в секунду. Такие данные обнародовал Потсдамский институт изучения климатических изменений в Германии. Тенденция к ослаблению и замедлению течения продолжается, пишет Сегодня.