Светлана Лобода всколыхнула Cеть откровенными снимками

Так, она посетила фестиваль Coachella, после чего засыпала свою страницу в социальной сети фотографиями роскошного декольте. На него певица пришла в футболке с изображением Тилля Линделманна, чем подогрела слухи об отце своего будущего ребенка.

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Apr 16, 2018 at 9:15am PDT

Более того, в последнее время Лобода зачастила с фотографиями своего бюста. "Я слишком сильно люблю дело всей своей жизни, и мне будет о чем вам рассказать…совсем скоро", – подписала она один из снимков.

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Apr 18, 2018 at 8:59pm PDT