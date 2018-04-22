воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Светлана Лобода всколыхнула Cеть откровенными снимками

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Светлана Лобода.

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Певица продолжает радовать поклонников премьерами новых клипов и соблазнительными фото Известная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас готовится к родам и временно проживает в США, продолжает радовать поклонников соблазнительными фото декольте и новыми клипами. Соответствующее фото она публикует на странице в Instagram.

Так, она посетила фестиваль Coachella, после чего засыпала свою страницу в социальной сети фотографиями роскошного декольте. На него певица пришла в футболке с изображением Тилля Линделманна, чем подогрела слухи об отце своего будущего ребенка.

 

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Более того, в последнее время Лобода зачастила с фотографиями своего бюста. "Я слишком сильно люблю дело всей своей жизни, и мне будет о чем вам рассказать…совсем скоро", – подписала она один из снимков.

 

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В то же время пользователи сети рассыпаются в комплиментах певице под опубликованными снимками. 

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