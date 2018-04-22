Доброе утро! Сегодня произойдет немало приятных событий, мы обещаем!

Можно наладить отношения с членами семьи, заручиться их поддержкой или получить полезный совет. Не стоит отказываться и от общения со старыми друзьями, но следует иметь в виду, что в этот день лучше принимать гостей у себя, чем наносить визиты кому бы то ни было. Возможно получение недорогих, но очень приятных подарков.

Лев

Весьма велика вероятность недомогания, поэтому стоит поберечь себя, сократить нагрузки, в том числе и профессиональные, если это позволяет ситуация на работе. Это не лучший день для проявления деловой активности, начала работы над сложными проектами. Стоит позволить событиям развиваться своим чередом, сосредоточившись на учебе, повышении квалификации или самосовершенствовании.

От близких людей вы получите поддержку, но, увы, не в той степени, в которой она вам сегодня необходима. Критика будет конструктивной, поэтому старайтесь реагировать на нее спокойно, не обижаясь на замечания, а принимая их к сведению.

Дева

Сегодня Девам будет трудно добиться успехов в важных делах – слишком велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств, неудачных совпадений. Старайтесь не требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих, но не пренебрегайте выполнением повседневных обязанностей. Велика вероятность ошибок в делах, требующих постоянного внимания и полной сосредоточенности; однако ваши промахи вряд ли будут иметь сколь бы то ни было значительные последствия, передает Дворец.

Не упустите возможность совершить вылазку на природу, отправиться в небольшое путешествие. Верность принципам здорового образа жизни избавит вас не только от недомоганий, но и от мрачных мыслей. Общаясь с близкими, воздерживайтесь от двусмысленных шуток – есть опасность, что вас поймут неправильно.

Весы

Очень непростая ситуация складывается в личной жизни. Вы остро реагируете на происходящее, а потому ссора с любимым человеком может не только всерьез испортить вам настроение, но и на самочувствии отразиться не лучшим образом. Постарайтесь все же не принимать события этого дня слишком близко к сердцу – звезды уверяют, что влияние негативных тенденций не будет продолжительным и вскоре все наладится.

В профессиональной сфере положение гораздо более благоприятное. У вас будет возможность проявить себя, привлечь к своим достижениям внимание влиятельных особ. Общение в неформальной обстановке позволит завязать полезные знакомства, а встреча со старыми друзьями напомнит о деле, сулящем значительное увеличение доходов.

Скорпион

Снижение жизненного потенциала приводит к тому, что за профессиональные дела вы беретесь без энтузиазма. О достижении значительных успехов в такой ситуации говорить не приходится. Постарайтесь, по крайней мере, не наделать ошибок и сдержать ранее данные обещания, в противном случае отношения с деловыми партнерами разладятся надолго. Не стоит ожидать снисхождения от руководства: ни один ваш промах не останется незамеченным.