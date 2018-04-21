Фото: Ким Кардашян показала себя в соблазнительном бикини

Очевидно, бронзовокожая красотка не успела насладиться солнцем и океаном как следует. И в очередной раз порадовала 110 млн своих подписчиков в "Инстаграме". Ким выложила снимок в бикини и подписала: "Окей, я почти закончила размещать фотографии из отпуска..." За 14 часов около двух миллионов почитателей выразили своё восхищение лайками.

ФОТО: Twitter / Twitter

На фото она сидит, подогнув ноги, рядом с доской для паддл-бординга. Его Кардашьян пыталась освоить за время своих "каникул". Вскоре появилось и видео, на котором Ким демонстрирует свои умения. Брюнетка заплела два колоска и надела персиковый купальник, который прекрасно подчёркивает загар и её сексуальную фигуру.