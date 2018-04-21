Фото: Ким Кардашян показала себя в соблазнительном бикини

Недавно Ким отдыхала на островах Теркс и Кайкос со своей сестрой Кортни. Но неделю назад им пришлось улететь в Огайо, чтобы поприветствовать новорожденную малышку Тру — дочку Хлои.
Очевидно, бронзовокожая красотка не успела насладиться солнцем и океаном как следует. И в очередной раз порадовала 110 млн своих подписчиков в "Инстаграме". Ким выложила снимок в бикини и подписала: "Окей, я почти закончила размещать фотографии из отпуска..." За 14 часов около двух миллионов почитателей выразили своё восхищение лайками.
На фото она сидит, подогнув ноги, рядом с доской для паддл-бординга. Его Кардашьян пыталась освоить за время своих "каникул". Вскоре появилось и видео, на котором Ким демонстрирует свои умения. Брюнетка заплела два колоска и надела персиковый купальник, который прекрасно подчёркивает загар и её сексуальную фигуру.
Хотя звезда и ностальгирует, она рада, что смогла присутствовать при родах своей сестры Хлои. В "Твиттере" она написала: "Я так рада за тебя! Малышка просто прекрасна!" Хлои назвала девочку Тру, что в переводе с английского означает "правда". После недавнего скандала с изменой многие увидели в этом символ. Но бабушка Крис Дженнер сообщила, что это имя давно используется у них в роду.