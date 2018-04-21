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Дэниел Крэйг и 48-летняя Рэйчел Вайс ждут ребенка

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ФОТО: Dennis Van Tine / imago/Future Image/Scanpix

У обоих актеров уже есть дети от предыдущих браков — 11-летний Генри и 25-летняя Элла.

Британская актриса, жена "Бонда" Дэниела Крейга 48-летняя Рейчел Вайс сообщила о том, что они ждут пополнения. Об этом говорится на портале The Daily Mail.

Это будет первый общий ребенок Вайс и Крейга, тайно поженившихся в 2011 году. Как отметила актриса, пол ребенка она еще не знает.

ФОТО: FALOS / MEGA

— Мы с Дэниелом очень счастливы. У нас будет ребенок. Мы очень ждем появления его или ее. Пол малыша — тайна, — заявила Вайс.

У звезды фильмов "Мумия", "Константин", "Моя кузина Рейчел" и других уже есть 11-летний сын Генри от режиссера Даррена Аронофски. У Крейга также есть дочь от предыдущего брака с Фионой Лаудон – 25-летняя Элла.

О беременности актрисы поклонники заговорили еще пару месяцев назад, после того как она начала появляться на публике в свободной одежде.

— Я никогда не думала, что выйду замуж, пока не встретила Дэниела. Мы очень счастливы, – поделилась Вайс.

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