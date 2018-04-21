Честное селфи: Алла Пугачева показала себя без фильтров и макияжа

В повседневной жизни Алла Борисовна обходится без макияжа и укладки. В "Инстаграме" артистка показала, как выглядит дома.

"Отличное настроение сегодня. Весь день валяла дурака. Редкий случай", — подписала звезда снимок, на котором позирует без косметики и с растрёпанными волосами.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Feb 8, 2018 at 10:55pm PST

Поклонники одобрили "домашний" образ певицы. "Аллочка, подняла настроение! хороша и естественна!", "Обожаем Вас, Алла Борисовна!!! С годами Вы всё краше!", "Вас и не узнать. Спасибо за позитивное фото. Так держать", — прокомментировали они фото Пугачёвой.