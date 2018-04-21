суббота, 21 апреля 2018 г.
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Честное селфи: Алла Пугачева показала себя без фильтров и макияжа

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Алла Пугачева.

ФОТО: Instagram

На днях Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Поклонники певицы считают, что с каждым годом она выглядит только краше. За последние несколько лет звезда сильно похудела и сменила имидж, передает Лайф.

В повседневной жизни Алла Борисовна обходится без макияжа и укладки. В "Инстаграме" артистка показала, как выглядит дома.

"Отличное настроение сегодня. Весь день валяла дурака. Редкий случай", — подписала звезда снимок, на котором позирует без косметики и с растрёпанными волосами.

 

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Поклонники одобрили "домашний" образ певицы. "Аллочка, подняла настроение! хороша и естественна!", "Обожаем Вас, Алла Борисовна!!! С годами Вы всё краше!", "Вас и не узнать. Спасибо за позитивное фото. Так держать", — прокомментировали они фото Пугачёвой.

Это не первый раз, когда примадонна показывает "честное селфи". В феврале она уже сделала это и написала: "Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет".

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