Компромат из прошлого: в Сети всплыли эротические фото Собчак

Аслан Ахмадов в личном микроблоге показал подписчикам свои работы, которые были сделаны еще в 2005 году. На них Ксения изображена позирующей в пикантных нарядах. "Еще одна фотосессия из моих архивов. Узнаете?" – подписал фото Ахмадов и отметил Собчак.

A post shared by Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) on Apr 20, 2018 at 8:51am PDT

Мужчина известен широкой публике как визажист, чьими услугами долгое время пользовалась Людмила Гурченко. Стилист готовил культовую российскую актрису ко всем выходам в свет. К слову, автором посмертного макияжа Гурченко также является он сам, потому что певица завещала, чтобы именно Ахмадов наложил ей макияж в последний путь.

A post shared by Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) on Apr 20, 2018 at 1:02am PDT

Добавим, что в 2007 году Собчак наделала шума снявшись в провокационном клипе с репером Тимати "Потанцуй со мной". В ролике присутствовали кадры якобы "домашнего видео". На черно-белой размытой записи полуголая блондинка барахтается вместе с певцом на кровати.