пятница, 20 апреля 2018 г.
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В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro

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ФОТО: Instagram

Участница группы Serebro показала шикарную фигуру. Девушка опубликовала в своем Instagram откровенные снимки.

Солистка коллектива поющих красоток, 23-летняя Екатерина Кищук поделилась в Сети смелыми фото в купальнике. Девушка позирует на фоне однотонной стены, что выгодно акцентирует внимание на стройном стане звезды.

Поклонники по достоинству оценили публикации исполнительницы – за сутки они набрали более полумиллиона отметок "Нравится". Не поскупились фанаты и на хвалебные комментарии, особенно активно Катюшу превозносили мужчины.

Кищук стала участницей девичьей группы пару лет назад. Она прошла кастинг, в котором за место в проекте Serebro боролось 50 тысяч красавиц. Среди них были не только жительницы стран СНГ, но и девушки из Японии.

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