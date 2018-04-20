В Сеть попали интимные снимки солистки Serebro

Солистка коллектива поющих красоток, 23-летняя Екатерина Кищук поделилась в Сети смелыми фото в купальнике. Девушка позирует на фоне однотонной стены, что выгодно акцентирует внимание на стройном стане звезды.

Поклонники по достоинству оценили публикации исполнительницы – за сутки они набрали более полумиллиона отметок "Нравится". Не поскупились фанаты и на хвалебные комментарии, особенно активно Катюшу превозносили мужчины.

Кищук стала участницей девичьей группы пару лет назад. Она прошла кастинг, в котором за место в проекте Serebro боролось 50 тысяч красавиц. Среди них были не только жительницы стран СНГ, но и девушки из Японии.