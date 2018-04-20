Видео: Глюкоза призналась в употреблении экстази, клея и героина

«Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции, — рассказала Глюкоза в интервью изданию Super.ru. — Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют. Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала. У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали».