Видео: Глюкоза призналась в употреблении экстази, клея и героина

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, ныне примерная жена и мать двоих детей, но не секрет, что в юности девочка была настоящей «оторвой». 31-летняя артистка призналась, что уже в 12 лет начала употреблять разные психоактивные веществ, передает Super.
«Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции, — рассказала Глюкоза в интервью изданию Super.ru. — Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют. Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала. У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали».
Не обошлось и без героина, но певица успела остановиться, увидев, как много знакомых погибли от этого наркотика. Особенно ей помог «завязать» Макс Фадеев, который заметил ее на съемках фильма «Триумф», когда Наталье было 14 лет.
«Наверное, нужно было оказаться в той ситуации, чтобы Макс меня заметил. Хоть в фильме и было более 12 человек, которые тоже употребляли наркотики и пили портвейн. Видимо, я это делала как-то по‑особенному, искусно».