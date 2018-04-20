Эксклюзив: милицейская машина не дает покоя жителям Таллинна

Жители столицы удивленно оборачиваются и достают мобильные телефоны, когда на улицах появляется этот автомобиль – совсем такой, как в кадрах из советских фильмов. Откуда же взялась в Таллинне милицейская машина из 70-х?
Владислав коллекционирует не только ретро-технику, но и часы, магнитофоны и другие вещицы из прошлых лет. Говорит, что все эти винтажные штучки вызывают у него приятные ностальгические чувства. Машину, на которой в 70-е дежурила советская милиция, Владислав купил год назад в России. Но в момент эксплуатации эстонский автолюбитель понял, что все придется переделывать. На реставрацию жигулей ушло много времени, и только этой весной Владислав впервые решился выгулять своего четырехколесного друга по улицам Таллинна.
«Конечно реакция на эту машину просто сумасшедшая, люди селфи делают, фотографируются. Даже работники дорожной полиции всегда улыбнутся, рукой помашут, – рассказывает Владислав, который теперь регулярно выезжает на милицейской машине в город. – Русские люди в Ласнамяэ устроили столпотворение в микрорайоне, я еле оттуда уехал: махали, расспрашивали, фотографировались. Мне очень приятно – заряжает энергией!»
Рассказывает Владислав и о том, как водитель проезжающей мимо машины стал второпях пристегивать ремень безопасности, а когда сообразил, что навстречу едут вовсе не стражи порядка, а ретро-милиция – заулыбался и вдохнул с облегчением.
К слову, есть в коллекции Владислава и другая милицейская техника, а в планах – открыть ретро-музей в Таллинне. Смотрите видео!