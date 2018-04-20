Эксклюзив: милицейская машина не дает покоя жителям Таллинна

Владислав коллекционирует не только ретро-технику, но и часы, магнитофоны и другие вещицы из прошлых лет. Говорит, что все эти винтажные штучки вызывают у него приятные ностальгические чувства. Машину, на которой в 70-е дежурила советская милиция, Владислав купил год назад в России. Но в момент эксплуатации эстонский автолюбитель понял, что все придется переделывать. На реставрацию жигулей ушло много времени, и только этой весной Владислав впервые решился выгулять своего четырехколесного друга по улицам Таллинна.

ФОТО: Konstantin Sednev

«Конечно реакция на эту машину просто сумасшедшая, люди селфи делают, фотографируются. Даже работники дорожной полиции всегда улыбнутся, рукой помашут, – рассказывает Владислав, который теперь регулярно выезжает на милицейской машине в город. – Русские люди в Ласнамяэ устроили столпотворение в микрорайоне, я еле оттуда уехал: махали, расспрашивали, фотографировались. Мне очень приятно – заряжает энергией!»

ФОТО: Konstantin Sednev

Рассказывает Владислав и о том, как водитель проезжающей мимо машины стал второпях пристегивать ремень безопасности, а когда сообразил, что навстречу едут вовсе не стражи порядка, а ретро-милиция – заулыбался и вдохнул с облегчением.

ФОТО: Konstantin Sednev