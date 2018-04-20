пятница, 20 апреля 2018 г.
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На что только не пойдешь: Катя Жужа избавилась от жира на лице ФОТО!

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Катя Жужа.

ФОТО: Instagram

Экс-участница «Дома-2» решилась на серьезную процедуру. Катя Жужа обратилась в клинику, чтобы ей убрали второй подбородок. По словам звезды, эта процедура почти безболезненна и эффективна, передает СтарХит.

Катя Жужа

ФОТО: Instagram

Бывшая участница «Дома-2» Катя Жужа решилась на очередную процедуру по улучшению внешности. У телеведущей были проблемы с лишними жировыми отложениями на лице. Жуже не нравился ее двойной подбородок. С помощью инъекций молодая женщина привела овал в порядок.

«Вы должны это увидеть! Только что сфоткала, и только что сделала процедуру термолифтинг. Эффект, как вы видите, сразу же после первой процедуры. Всего нужно от трех процедур раз в месяц. Эффекта хватает год. Но опять же, у каждого все индивидуально. Но я не верю своим глазам, что у меня ушел мой второй подбородок сразу же!» — поделилась звезда.

Некоторые фолловеры выразили сомнение в том, что у Жужи действительно есть эффект после инъекций. Они отметили, что на второй фотографии немного другой ракурс, с которого снят подбородок. Подписчики поинтересовались, делала ли Катя филлеры в губы. Она открестилась от этого, рассказав лишь о татуаже. 

Помимо этого бывшая ведущая «Дома-2» решила усовершенствовать форму ягодиц. По ее словам, в клинике это делают с помощью специальных уколов. Молодая женщина призналась, что ей очень не нравится проводить много времени в спортзале, поэтому она выбрала такой метод, чтобы обрести идеальные формы.

Напомним, Катя Жужа покинула место ведущей проекта «Дом-2», так как решила уделить внимание своей личной жизни. Через несколько месяцев после ухода из реалити-шоу она сыграла тайную свадьбу. Теперь молодая женщина развивает собственный бизнес и посвящает много времени семье. У Кати растет дочь Николь. «У нас традиция радовать друг друга.

Например, недавно я была в Дубае, Николь не смогла взять из-за школы. Чтобы она не сильно скучала, каждый день заказывала ей доставку чего-то приятного: то корзину с ягодами, то конструктор, то букет… Чтобы дочь чувствовала – где бы я ни была, она для меня всегда на первом месте», - делилась Жужа ,рассказывая о презентах для наследницы.

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