На Ани Лорак во время концерта набросился поклонник

Среди толпы поклонников Ани Лорак оказался юноша, который активно подпевал любимице, а на песне «Медленно» запрыгнул на сцену и - прижался к звезде, делая селфи. Лорак была удивлена, но не подала виду.

А вот один из бодигардов метнулся за парнем, который все-таки успел сделать заветный кадр на одной сцене со звездой. Ани, которая всегда внимательно относилась к фанатам, даже помогла молодому человеку, придержав его руку. Парень остался в восторге от теплой реакции звезды.

A post shared by Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) on Apr 19, 2018 at 2:28pm PDT

Зато потом Лорак была вынуждена успокаивать разъяренного телохранителя, который не на шутку испугался за жизнь артистки. «Все хорошо, все хорошо», - настойчиво уверяла охранника исполнительница. Однако пензенский секьюрити все равно что-то жестко высказал парнишке.

Напомним, что к шоу DIVA Лорак готовилось долго и усиленно. В итоге концерт с невероятным успехом отгремел 3 марта в «Олимпийском» в Москве. После чего звезда отправилась в тур по городам страны и мира. С аншлагами, залы переполнены!

Артистка не раз отмечала, что у нее сплоченная команда профессионалов и что благодаря совместным усилиям получается отличный результат.

Эта программа уникальна в своем роде. «У нас есть все: и дождь, и ветер, и звезды, и новаторские технологические эффекты», - делилась ранее Ани.

А перед подготовкой к масштабной программе певица с семьей летала отдыхать в Мексику, где набиралась сил.