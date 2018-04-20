На Ани Лорак во время концерта набросился поклонник

ЧП случилось в Пензе, где певица выступала со своим шоу DIVA. В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление – чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом.
Среди толпы поклонников Ани Лорак оказался юноша, который активно подпевал любимице, а на песне «Медленно» запрыгнул на сцену и - прижался к звезде, делая селфи. Лорак была удивлена, но не подала виду.
А вот один из бодигардов метнулся за парнем, который все-таки успел сделать заветный кадр на одной сцене со звездой. Ани, которая всегда внимательно относилась к фанатам, даже помогла молодому человеку, придержав его руку. Парень остался в восторге от теплой реакции звезды.
Зато потом Лорак была вынуждена успокаивать разъяренного телохранителя, который не на шутку испугался за жизнь артистки. «Все хорошо, все хорошо», - настойчиво уверяла охранника исполнительница. Однако пензенский секьюрити все равно что-то жестко высказал парнишке.
Напомним, что к шоу DIVA Лорак готовилось долго и усиленно. В итоге концерт с невероятным успехом отгремел 3 марта в «Олимпийском» в Москве. После чего звезда отправилась в тур по городам страны и мира. С аншлагами, залы переполнены!
Артистка не раз отмечала, что у нее сплоченная команда профессионалов и что благодаря совместным усилиям получается отличный результат.
Эта программа уникальна в своем роде. «У нас есть все: и дождь, и ветер, и звезды, и новаторские технологические эффекты», - делилась ранее Ани.
А перед подготовкой к масштабной программе певица с семьей летала отдыхать в Мексику, где набиралась сил.
«Выбор на Мексику пал спонтанно, - рассказывала «СтарХиту» Ани Лорак. - Изначально мы планировали ехать отдыхать совершенно в другое место. Но я очень рада, что смогла открыть для себя эту прекрасную страну. Мне очень понравились золотистые пляжи, Карибское море, исторические места... Но самое главное, что после насыщенного года, наконец, удалось провести много времени с семьей».