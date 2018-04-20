В прозрачной юбке: Вера Брежнева покорила смелым образом

"Как много зависит от света. Например здесь, на фото, кажется, что я рыженькая, хотя я блондинка. Лицо другое, тоже благодаря свету. Такой меня здесь видите вы. И в жизни, как свет упадет, такой мы ее и видим. Но самый настоящий свет – изнутри. Светите, сияйте, освещайте", – подписала кадр звезда.