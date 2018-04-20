В прозрачной юбке: Вера Брежнева покорила смелым образом

Певица Вера Брежнева предстала в эффектном образе. Исполнительница стала героиней журнала Glamour. На странице в Instagram артистка опубликовала фото, которое было сделано во время фотосессии для глянца.
Певица позирует в модном дождевике и прозрачной пластиковой юбке от российского бренда Subterranei (дизайнер Алина Цыганова). Под наряд Вера подобрала черное белье от итальянского бренда INCANTO.
"Как много зависит от света. Например здесь, на фото, кажется, что я рыженькая, хотя я блондинка. Лицо другое, тоже благодаря свету. Такой меня здесь видите вы. И в жизни, как свет упадет, такой мы ее и видим. Но самый настоящий свет – изнутри. Светите, сияйте, освещайте", – подписала кадр звезда.
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"Вера Брежнева вы прекрасная девушка", "Потрясающая! Всегда выглядишь как Богиня!", "Какой наряд крутой", "Худышка обалдеть", "Кажется, что стоит девочка лет до 20", "На этом фото девушке лет 18, как хорошо сияет Вера", "Классный наряд, идет к тебе!", комментируют пользователи.