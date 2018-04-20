пятница, 20 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Бузова взбесила подписчиков вызывающим фото с Малаховым

Бузова взбесила подписчиков вызывающим фото с Малаховым

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Жаркий снимок был сделан в гримерке киностудии.

Известная телеведущая «Дома-2», певица, а ныне и бизнесвумэн Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с не менее известным ведущим Андреем Малаховым, чем вызвала негодование и гнев своих подписчиков, пишет TopNews.

На снимке, который был сделан в гримерке, Малахов держит на руках Ольгу, при этом они страстно смотрят друг другу в глаза. «Привет, Андрей. Спасибо за эфир», - подписала снимок Ольга, сопроводив его смайлами с улыбками и поцелуями.

В результате фото буквально взорвала Сети. Всего за несколько часов с момента публикации оно собрало более 300 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев.

При чем многие из подписчиков восприняли этот троллинг с большим восторгом. Однако, как, впрочем, и всегда, нашлись и те, кто заподозрили семьянина Малахова в супружеской измене.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ