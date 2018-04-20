Бузова взбесила подписчиков вызывающим фото с Малаховым

Известная телеведущая «Дома-2», певица, а ныне и бизнесвумэн Ольга Бузова на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с не менее известным ведущим Андреем Малаховым, чем вызвала негодование и гнев своих подписчиков, пишет TopNews.

На снимке, который был сделан в гримерке, Малахов держит на руках Ольгу, при этом они страстно смотрят друг другу в глаза. «Привет, Андрей. Спасибо за эфир», - подписала снимок Ольга, сопроводив его смайлами с улыбками и поцелуями.

В результате фото буквально взорвала Сети. Всего за несколько часов с момента публикации оно собрало более 300 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев.

При чем многие из подписчиков восприняли этот троллинг с большим восторгом. Однако, как, впрочем, и всегда, нашлись и те, кто заподозрили семьянина Малахова в супружеской измене.