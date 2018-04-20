пятница, 20 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Вау! Белла Хадид проверила воображение фанатов, показав себя в прозрачной ленте

Вау! Белла Хадид проверила воображение фанатов, показав себя в прозрачной ленте

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram / Instagram

21-летняя модель Белла Хадид опубликовала в Instagram очередную порцию откровенных снимков. Девушка предстала в образе "деловой леди", но вместо рубашки примерила прозрачную ленту, пишет Лайф.

ФОТО: Instagram / Instagram

Первый снимок Белла подписала лаконично — "Нужно бежать"

ФОТО: Instagram / Instagram

"Десять баллов, если вы можете поймать меня", - пишет она в комментарии к снимку. 

Несмотря на низкое качество фотографий, поклонники модели не поскупились на лайки и комментарии — похоже, у них отлично развито воображение.

Отметим, что на снимке в завершённом наряде Белла Хадид выглядит куда менее провокационно. Впрочем, он и собрал всего 300 тысяч лайков, тогда как размытое, но откровенное фото набрало больше 700 тысяч.

ФОТО: Instagram / Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ