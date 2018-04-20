Вау! Белла Хадид проверила воображение фанатов, показав себя в прозрачной ленте
20 апреля 2018 г., 11:55
21-летняя модель Белла Хадид опубликовала в Instagram очередную порцию откровенных снимков. Девушка предстала в образе "деловой леди", но вместо рубашки примерила прозрачную ленту, пишет Лайф.
Первый снимок Белла подписала лаконично — "Нужно бежать"
"Десять баллов, если вы можете поймать меня", - пишет она в комментарии к снимку.
Несмотря на низкое качество фотографий, поклонники модели не поскупились на лайки и комментарии — похоже, у них отлично развито воображение.
Отметим, что на снимке в завершённом наряде Белла Хадид выглядит куда менее провокационно. Впрочем, он и собрал всего 300 тысяч лайков, тогда как размытое, но откровенное фото набрало больше 700 тысяч.