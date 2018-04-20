пятница, 20 апреля 2018 г.
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Фото: Киркоров удивил Валерию неприлично дорогим подарком

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Киркоров и Валерия

ФОТО: Instagram

Филлип Киркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии щедрый подарок.

Артистка пригласила короля поп-сцены отметить свой 50-летний юбилей. Как водится на день рождение певец пришел не с пустыми руками. Киркоров презентовал Валерии платье от Луи Виттон.

Виновница торжества была ошарашена таким дорогим подарком, ведь такой наряд от кутюр в среднем стоит не одну сотню тысяч рублей. Валерия обязалась надеть подарок Киркорова на банкет 21 апреля в Крокус после премьеры нового шоу «К солнцу».

Счастливая певица опубликовала в своем официальном Instagram фотографию с Филиппом Бедросовичем. На снимке певец с нежностью обнимает хрупкую артистку.

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