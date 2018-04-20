пятница, 20 апреля 2018 г.
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Раскрыты детали смерти актера из фильма «На игле»

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ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Друзья и коллеги диджея, актера и ведущего Дейла Уинтона раскрыли подробности его смерти, сообщает The Sun.

По словам знакомых, Уинтон долгое время боролся с депрессией. Он потерял работу, после чего ему пришлось продать особняк в Лондоне и снять пригородный дом, в котором он скончался несколько недель спустя. Его приятели также сообщили, что боялись за актера. По словам его лучшего друга, Уинтон говорил, что «с него хватит». Люди, которые общались с диджеем, беспокоились, что он может совершить самоубийство.

Судмедэксперты проводят исследование, чтобы установить точную причину смерти, но полиция не считает гибель артиста подозрительной.

О смерти Дейла Уинтона стало известно в четверг. Ему было 62 года.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла «На игле». Помимо этого, он исполнил роли в таких проектах, как «Свободные женщины», «Разве я вам вру?» и «Летим со мной», а также принял участие в телесериалах «ТВ-отрыжка» и «Забей на панк-рок».

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