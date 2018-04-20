«Честное селфи»: Алла Пугачева выложила фото без фильтров и макияжа
20 апреля 2018 г., 10:05
На днях Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Поклонники певицы считают, что с каждым годом она выглядит только краше. За последние несколько лет звезда сильно похудела и сменила имидж.
В повседневной жизни Алла Борисовна обходится без макияжа и укладки. В Instagram артистка показала, как выглядит дома.
«Отличное настроение сегодня. Весь день валяла дурака. Редкий случай», — подписала звезда снимок, на котором позирует без косметики и с растрeпанными волосами.
Поклонники одобрили «домашний» образ певицы: «Аллочка, подняла настроение! хороша и естественна!»