пятница, 20 апреля 2018 г.
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«Честное селфи»: Алла Пугачева выложила фото без фильтров и макияжа

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Алла Пугачева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

На днях Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Поклонники певицы считают, что с каждым годом она выглядит только краше. За последние несколько лет звезда сильно похудела и сменила имидж.

В повседневной жизни Алла Борисовна обходится без макияжа и укладки. В Instagram артистка показала, как выглядит дома.

«Отличное настроение сегодня. Весь день валяла дурака. Редкий случай», — подписала звезда снимок, на котором позирует без косметики и с растрeпанными волосами.

 

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Поклонники одобрили «домашний» образ певицы: «Аллочка, подняла настроение! хороша и естественна!»

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