Готовы узнать? Самые верные знаки Зодиака: от лучших к худшим

Давайте вычислим самых бессовестных изменщиков!
Рак (22 июня — 22 июля)
Как только вы начнете строить серьезные отношения с Раком, можете быть уверены, что это практически идеальный человек. При правильном стечении обстоятельств, вы обретете верного спутника жизни если не навсегда, то надолго. Рак всегда будет верным и преданным. Ему нужно время, чтобы по-настоящему раскрыться своему партнеру, потому как доверять каждому встречному ему не свойственно. Но как только вы заслужите его, вы всегда сможете положиться на искреннего и верного Рака.
Лев (23 июля — 22 августа)
Многие ошибочно полагают, что Львы никогда не будут хорошей парой для серьезных и длительных отношений из-за своей эгоцентричной природы. Да, порой они чрезмерно высокомерны и слишком уперты. Они всегда хотят быть в центре внимания в любом месте и в любое время. И они никогда не откажутся от этого. Но вы также должны знать, что Лев будет невероятно лоялен своему избраннику. Он умеет уделять все своё внимание любимому человеку, не лишая удовольствия и себя.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Если вы когда-либо пытались строить отношения с Козерогом, то должно быть знаете, насколько это бывает трудно. И дело не в том, что они какие-то плохие, нет. На самом деле, Козероги очень боятся серьезных отношений, потому что они не хотят становиться уязвимыми. Но как только они позволят себе открыться любимому человеку, то вы сразу поймете, что встретили одного из самых верных людей в своей жизни. Этого трудно достичь, но верность Козерога нерушима.
Водолей (21 января — 18 февраля)
В случае с Водолеями всё достаточно просто: им очень трудно найти в себе мотивацию для выстраивания серьезных отношений с конкретным человеком, не говоря уже об остальных. То есть, если вам улыбнется удача, и вы все-таки завоюете доверие этого знака Зодиака, то можно спать спокойно. Он не будет смотреть в сторону других девушек или парней из-за своей асоциальной природы. Поэтому ему будет достаточно уже тех отношений, которые он имеет.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Телец обладает неповторимой харизмой, которая делает из него незабываемого партнёра. С самого начала ваших отношений вы будете уверены в нем на все сто процентов. И вы будете правы, потому что Тельцы – одни из самых преданных людей, которых вы когда-либо встретите в своей жизни. Это те люди, которые не отвернутся от вас даже если вы допустите ряд ошибок. Вы сможете рассчитывать на них в любой ситуации. И что особенно приятно, они никогда не воспринимают отношения легкомысленно.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Дева – странный знак Зодиака. С одной стороны, он будет опровергать неверность и обман из-за своих высоких моральных стандартов. Но он также является тем типом, который охотно обманывал бы, если бы ситуация для этого была благоприятной. Им становится скучно в отношениях из-за их моральных устоев, поэтому есть шанс, что они могут на минутку отвлечься и пойти по совершенно другой дороге.
Овен (21 марта — 19 апреля)
К сожалению, Овен известен тем, что ему очень быстро становиться скучно. Помните, что они предпочитают жить так, чтобы все скоротечно менялось. Они всегда хотят поймать быка за рога. Овны не умеют идти по жизни медленно. Становится очевидным, что они не могут слишком долго придерживаться одних и тех же отношений. Их глаза ищут всегда что-то новое, и это очень редко позволяет им выстраивать стабильную семейную жизнь.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Вы, наверное, уже знаете, что у Весов есть свойство быть чрезмерным во всем. И поскольку они слишком много переусердствуют, они часто кажутся глупыми в своих действиях. Особенно, это касается обмана. Проще говоря, из-за гиперактивного разума, Весам может быть трудно не только представить, но и просто сказать, как они будут действовать в отношениях.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
То, что вам действительно нужно знать о Скорпионах, состоит в том, что они очень амбициозны и не боятся идти за тем, чего хотят. Особенно это касается того, что они не могут иметь по тем или иным причинам. Только этого желания, присущего Скорпиону, достаточно для того, чтобы пойти на обман, не смотря на имеющиеся отношения.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы — это социальная бабочка. Для них нет никакой трагедии в том, чтобы обмануть своего партнера. Они постоянно стремятся к социальному взаимодействию. И это не означает, что это взаимодействие должно исходить от одного и того же источника.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрелец имеет репутацию не приверженного ни к кому человека. Поэтому никто и не удивится, что они оказались в этом списке настолько низко. Они ненавидят все присущие длительным отношениям трудности, потому что это связывает их. Стрельцы будут делать все возможное, чтобы сохранить свою свободу.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Из всех знаков Зодиака Близнецы — это именно тот, кто, скорее всего, обманет вас. Помните, что у них очень непостоянный и динамичный характер. И именно по этой причине их любят окружающие. Они знают, как вести себя с каждым отдельным человеком, как подстроиться под ситуацию, чтобы заставить людей полюбить их. И в результате, большинство Близнецов — это игроки, которые редко довольствуются любовью только одного человека. Им нравится разбрасываться на все стороны, а потом снова собираться и идти дальше.