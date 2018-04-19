Готовы узнать? Самые верные знаки Зодиака: от лучших к худшим

Рак (22 июня — 22 июля)

Как только вы начнете строить серьезные отношения с Раком, можете быть уверены, что это практически идеальный человек. При правильном стечении обстоятельств, вы обретете верного спутника жизни если не навсегда, то надолго. Рак всегда будет верным и преданным. Ему нужно время, чтобы по-настоящему раскрыться своему партнеру, потому как доверять каждому встречному ему не свойственно. Но как только вы заслужите его, вы всегда сможете положиться на искреннего и верного Рака.

Лев (23 июля — 22 августа)

Многие ошибочно полагают, что Львы никогда не будут хорошей парой для серьезных и длительных отношений из-за своей эгоцентричной природы. Да, порой они чрезмерно высокомерны и слишком уперты. Они всегда хотят быть в центре внимания в любом месте и в любое время. И они никогда не откажутся от этого. Но вы также должны знать, что Лев будет невероятно лоялен своему избраннику. Он умеет уделять все своё внимание любимому человеку, не лишая удовольствия и себя.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Если вы когда-либо пытались строить отношения с Козерогом, то должно быть знаете, насколько это бывает трудно. И дело не в том, что они какие-то плохие, нет. На самом деле, Козероги очень боятся серьезных отношений, потому что они не хотят становиться уязвимыми. Но как только они позволят себе открыться любимому человеку, то вы сразу поймете, что встретили одного из самых верных людей в своей жизни. Этого трудно достичь, но верность Козерога нерушима.

Водолей (21 января — 18 февраля)

В случае с Водолеями всё достаточно просто: им очень трудно найти в себе мотивацию для выстраивания серьезных отношений с конкретным человеком, не говоря уже об остальных. То есть, если вам улыбнется удача, и вы все-таки завоюете доверие этого знака Зодиака, то можно спать спокойно. Он не будет смотреть в сторону других девушек или парней из-за своей асоциальной природы. Поэтому ему будет достаточно уже тех отношений, которые он имеет.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Телец обладает неповторимой харизмой, которая делает из него незабываемого партнёра. С самого начала ваших отношений вы будете уверены в нем на все сто процентов. И вы будете правы, потому что Тельцы – одни из самых преданных людей, которых вы когда-либо встретите в своей жизни. Это те люди, которые не отвернутся от вас даже если вы допустите ряд ошибок. Вы сможете рассчитывать на них в любой ситуации. И что особенно приятно, они никогда не воспринимают отношения легкомысленно.

Дева (23 августа — 22 сентября)