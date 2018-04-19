Вы тоже в этом списке? Четыре самых вспыльчивых знака Зодиака

1. Овен

Единственное, что вы должны помнить об Овне, это то, что они очень амбициозны и трудолюбивы. Им свойственно мечтать о самом недостижимом, об уникальном, о том, чего нет у других. Потому что у них в голове не укладывается, что они будут жить как какая-то посредственность. Они оказывают очень большое давление на самих себя, чтобы действовать определенным образом для достижения поставленных целей. Они постоянно следят за своим графиком, организовывают встречи и поэтому вы не сможете встретить их где-то на отдыхающим на диване. Из-за этого они могут также быстро выйти из себя. Все давление, которое они сами наложили на себя, может сделать их очень раздражительными. Поэтому лучше предоставить им свободное пространство, когда они немного не в себе.

2. Рак

Рак – очень эмоциональный и хрупкий знак Зодиака. Даже малейший негативный с их точки зрения комментарий может прожечь им все внутри. Они не очень доверяют людям, с которыми они взаимодействуют. У них и так уходит много сил для того, чтобы хоть как-то открыться окружающим и работать с ними, не говоря уже об общении. Но когда они вкладываются в других, не нужно много усилий для того, чтобы вывести их из себя. Точнее, разочаровать. Эмоции будут бурлить внутри них, но практически никак не отображаться на окружающих. Даже что-то столь же простое, как забыть пригласить их на совместный обед, может сделать их убитыми горем.

3. Лев

Лев – гордый знак Зодиака. Но они также чувствительны. Они могут устроить вам невероятную истерику, когда им кажется, что их эго или достоинство подвергается нападению. Эти качества очень важны для них, и они не боятся действовать враждебно по отношению ко всем, кто угрожает их гордости.

4. Скорпион