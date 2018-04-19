Смотрите, как за полтора года поменялся стиль Керсти Кальюлайд: комментирует стилист

Со временем стиль Керсти Кальюлайд заметно поменялся. В гардеробе появилось больше пастельных тонов, да и в целом, наряды стали более интересными и не такими строгими. В чем же дело: президент сжилась с новым статусом, или же над ее имиджем работают профессиональные стилисты?

Советник по связям с общественностью президента Эстонии Таави Линнамяэ заверил портал Elu24, что такой должности как стилист в канцелярии президента нет. Кроме того, по его словам, изменения в стиле президента ограничиваются лишь информационным шумом, который то и дело раздается в прессе.

Тогда Elu24 решил связаться с известным в Эстонии стилистом Каролин Куусик, чтобы она своим профессиональным взглядом оценила стиль президента и прокомментировала изменения.

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«Кажется, что она носит довольно много синего, – говорит Каролин Куусик Elu24. – Моя рекомендация состояла бы в том, чтобы отдать предпочтение голубым тонам, потому что более мягкий цвет подойдет ей больше. Похоже, что со временем ее стиль стал более мягким».

По словам Каролин, недавняя встреча Керсти Кальюлайд с королевой Великобритании Елизаветой II – лучший пример того, что нашему президенту очень идут спокойные мягкие оттенки. «В прошлом было больше простых, чистых цветов. Но такие приглушенные оттенки (более яркие или темные) обычно выглядят дороже, в то же время более скромными и распологающими к доверию», – говорит стилист.

В то же время Куусик верит, что у Керсти Кальюлайд нет своего штатного стилиста и, скорее всего, тут дело просто в нехватке времени. Однако, по мнению Каролин, все же время от времени кто-то нужные советы президенту дает.

ФОТО: PIERRE VILLARD/SIPA/PIERRE VILLARD/SIPA

Журналисты также связались с Ану Ленсмент, которая консультировала Кальюлайд, чтобы узнать, оказывает ли она президенту услуги до сих пор.

«Да, оказываю. На самом деле, я стараюсь это сильно не комментировать, у нас такая договоренность с канцелярией, – говорит Ленсмент. – Я могу только сказать, изделия каких дизайнеров носит президент, но больше я не комментирую».