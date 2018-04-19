Смотрите, как за полтора года поменялся стиль Керсти Кальюлайд: комментирует стилист

Многие помнят тот день, когда почти полтора года назад президентом Эстонии официально стала Керсти Кальюлайд. Тогда первая в Эстонии женщина-президент предстала в темно-синем платье со строгим вырезом.
Со временем стиль Керсти Кальюлайд заметно поменялся. В гардеробе появилось больше пастельных тонов, да и в целом, наряды стали более интересными и не такими строгими. В чем же дело: президент сжилась с новым статусом, или же над ее имиджем работают профессиональные стилисты?
Советник по связям с общественностью президента Эстонии Таави Линнамяэ заверил портал Elu24, что такой должности как стилист в канцелярии президента нет. Кроме того, по его словам, изменения в стиле президента ограничиваются лишь информационным шумом, который то и дело раздается в прессе.
Тогда Elu24 решил связаться с известным в Эстонии стилистом Каролин Куусик, чтобы она своим профессиональным взглядом оценила стиль президента и прокомментировала изменения.
«Кажется, что она носит довольно много синего, – говорит Каролин Куусик Elu24. – Моя рекомендация состояла бы в том, чтобы отдать предпочтение голубым тонам, потому что более мягкий цвет подойдет ей больше. Похоже, что со временем ее стиль стал более мягким».
По словам Каролин, недавняя встреча Керсти Кальюлайд с королевой Великобритании Елизаветой II – лучший пример того, что нашему президенту очень идут спокойные мягкие оттенки. «В прошлом было больше простых, чистых цветов. Но такие приглушенные оттенки (более яркие или темные) обычно выглядят дороже, в то же время более скромными и распологающими к доверию», – говорит стилист.
В то же время Куусик верит, что у Керсти Кальюлайд нет своего штатного стилиста и, скорее всего, тут дело просто в нехватке времени. Однако, по мнению Каролин, все же время от времени кто-то нужные советы президенту дает.
Журналисты также связались с Ану Ленсмент, которая консультировала Кальюлайд, чтобы узнать, оказывает ли она президенту услуги до сих пор.
«Да, оказываю. На самом деле, я стараюсь это сильно не комментировать, у нас такая договоренность с канцелярией, – говорит Ленсмент. – Я могу только сказать, изделия каких дизайнеров носит президент, но больше я не комментирую».
На вопрос, на самом ли деле президент выбирает себе одежду сама, а стилист лишь дает совет, Ленсмент ответила, что речь идет о командной работе, и все же окончательное решение всегда принимает президент.