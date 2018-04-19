четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Усталые и недовольные Шейк и Купер выглядят не романтично после свидания в Малибу

Усталые и недовольные Шейк и Купер выглядят не романтично после свидания в Малибу Папарацци!

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32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер — одна из самых секретных звездных пар. Недавно папарацци застали их в Малибу, где у влюбленных было свидание. 

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года. В 2017-м у влюбленных родилась дочь Леа, но даже это обстоятельство никак не повлияло на их поведение. Поговаривают, они уже сыграли тайную свадьбу, пишет Woman. Однако это, как всегда, всего лишь неподтвержденная информация и догадки поклонников.

Актер и модель как и раньше упорно скрывают от всех, что происходит в их личной жизни, поэтому поклонники могут увидеть их совместные снимки только благодаря вездесущим папарацци. На днях Ирину и Брэдли запечатлели на выходе из их ресторана Nobu в Малибу, где у них, судя по всему, был романтический ужин.

Несмотря на то, что свою дочь Купер и Шейк оставили на попечение нянь и родственников, выглядели они не лучшим образом. И Ирина, и Брэдли на снимках папарацци кажутся усталыми, а на их лицах отражено явное недовольство. Модель и актер держались за руки, стараясь не обращать внимания на вспышки камер, и быстро проследовали к автомобилю. А ведь еще недавно мы любовались романтичными кадрами, на которых они счастливо улыбались после проведенных вместе выходных.  

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