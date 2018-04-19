Усталые и недовольные Шейк и Купер выглядят не романтично после свидания в Малибу

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года. В 2017-м у влюбленных родилась дочь Леа, но даже это обстоятельство никак не повлияло на их поведение. Поговаривают, они уже сыграли тайную свадьбу, пишет Woman. Однако это, как всегда, всего лишь неподтвержденная информация и догадки поклонников.

Актер и модель как и раньше упорно скрывают от всех, что происходит в их личной жизни, поэтому поклонники могут увидеть их совместные снимки только благодаря вездесущим папарацци. На днях Ирину и Брэдли запечатлели на выходе из их ресторана Nobu в Малибу, где у них, судя по всему, был романтический ужин.