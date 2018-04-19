Playboy назвал самую сексуальную девушку в Instagram и не прогадал. Да вы сами посмотрите!

Эта девушка является самой сексуальной звездой в Instagram по версии Playboy. 26-летняя Каролина Рамирес украсила последнюю обложку мексиканской версии журнала и возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети, передает Лайф.

A post shared by karo ramirez!🐰 (@karoramirezl) on Mar 29, 2018 at 11:30am PDT

Всего за 24 часа после того, как было объявлено о её победе, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 тыс. до 100 тыс. В честь этого девушка поделилась фотографией с обложки журнала, на которой она предстала в одной розовой куртке, едва прикрывающей ее ягодицы.

A post shared by karo ramirez!🐰 (@karoramirezl) on Mar 25, 2018 at 9:25am PDT

Каролина, которая родилась в городе Медельин, регулярно выкладывает откровенные фотографии в купальниках, нижнем белье и сексуальных платьях.

«Я люблю спорт и проводить время со своей семьёй. Я также обожаю путешествовать и познавать мир и его многообразие культур, традиций и кухни», - говорит она.