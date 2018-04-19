четверг, 19 апреля 2018 г.
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Playboy назвал самую сексуальную девушку в Instagram и не прогадал. Да вы сами посмотрите!

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ФОТО: скриншот

26-летняя модель из Колумбии возглавила список 50 самых сексуальных блогеров и попала на обложку.

Эта девушка является самой сексуальной звездой в Instagram по версии Playboy. 26-летняя Каролина Рамирес украсила последнюю обложку мексиканской версии журнала и возглавила список 50 самых сексуальных девушек социальной сети, передает Лайф.

Всего за 24 часа после того, как было объявлено о её победе, количество подписчиков Каролины подскочило от 60 тыс. до 100 тыс. В честь этого девушка поделилась фотографией с обложки журнала, на которой она предстала в одной розовой куртке, едва прикрывающей ее ягодицы.

Каролина, которая родилась в городе Медельин, регулярно выкладывает откровенные фотографии в купальниках, нижнем белье и сексуальных платьях.

«Я люблю спорт и проводить время со своей семьёй. Я также обожаю путешествовать и познавать мир и его многообразие культур, традиций и кухни», - говорит она.

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