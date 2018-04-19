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Теперь официально: почему Юри Ратас строил гримасы в Рийгикогу на самом деле Смотрите видео!

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

В социальных сетях разлетелось видео, над которым уже не первые сутки потешаются жители Эстонии. На кадрах министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон рассказывает об общественном транспорте на инфочасе в Рийгикогу, а нынешний премьер-министр строит странные гримасы. 

Видео стало настоящим интернет-хитом. В итоге даже сам Юри Ратас поделился им на своей официальной страничке в Facebook.

«Действительно, я не могу представить жизнь и политику без эмоций и юмора», – подписал публикацию премьер-министр. Друзья и знакомые Ратаса стали по-доброму потешаться над видеозаписью из Рийгикогу, а вот от незнакомых комментаторов в адрес Ратаса было высказано много неприятных и обидных слов.

Поскольку видео со строящим гримасы Ратасом стало таким популярным, передача «Ringvaade» взялась выяснить, что же на самом деле происходило с Ратасом во время серьезной речи Кадри Симсон. Бюро премьер-министра дало официальный ответ, что один из делегатов во время речи Симсон общался с Ратасом. Смешной мимикой попробовал на это ответить и Юри Ратас. 

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