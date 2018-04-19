Теперь официально: почему Юри Ратас строил гримасы в Рийгикогу на самом деле

Видео стало настоящим интернет-хитом. В итоге даже сам Юри Ратас поделился им на своей официальной страничке в Facebook.

«Действительно, я не могу представить жизнь и политику без эмоций и юмора», – подписал публикацию премьер-министр. Друзья и знакомые Ратаса стали по-доброму потешаться над видеозаписью из Рийгикогу, а вот от незнакомых комментаторов в адрес Ратаса было высказано много неприятных и обидных слов.