Теперь официально: почему Юри Ратас строил гримасы в Рийгикогу на самом деле

В социальных сетях разлетелось видео, над которым уже не первые сутки потешаются жители Эстонии. На кадрах министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон рассказывает об общественном транспорте на инфочасе в Рийгикогу, а нынешний премьер-министр строит странные гримасы.
Видео стало настоящим интернет-хитом. В итоге даже сам Юри Ратас поделился им на своей официальной страничке в Facebook.
«Действительно, я не могу представить жизнь и политику без эмоций и юмора», – подписал публикацию премьер-министр. Друзья и знакомые Ратаса стали по-доброму потешаться над видеозаписью из Рийгикогу, а вот от незнакомых комментаторов в адрес Ратаса было высказано много неприятных и обидных слов.
Поскольку видео со строящим гримасы Ратасом стало таким популярным, передача «Ringvaade» взялась выяснить, что же на самом деле происходило с Ратасом во время серьезной речи Кадри Симсон. Бюро премьер-министра дало официальный ответ, что один из делегатов во время речи Симсон общался с Ратасом. Смешной мимикой попробовал на это ответить и Юри Ратас.