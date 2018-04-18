среда, 18 апреля 2018 г.
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Онкологи назвали телесные сигналы, говорящие о начале рака

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Определение онкологического заболевания на ранних стадиях в значительной мере облегчает возможность его победить. Какие симптомы позволяют заподозрить рак?

Онкологи назвали ряд общих физиологических сигналов, которые позволяют самостоятельно определить возможное начало рака, сообщили VistaNews. В частности, раннюю стадию онкологического заболевания выдает внезапная потеря веса, а также эпизоды повышения температуры. Также следует обращать внимание на приступы головокружений, головных болей, сонливости, повышенной утомляемости, рассказали врачи.

Для многих будет неожиданностью, но сигналами о начавшемся раке иногда оказываются нарушения пищеварения и диарея, пишет Medikforum.

В целом, дали совет специалисты, нужно заострять внимание на необычных, не свойственных человеку телесных проявлениях (например, на фактах ночной потливости, кожного зуда).

«Наличие всех указанных симптомов, как в отдельности, так и в совокупности, еще не является верным подтверждением диагноза. Но обратиться к квалифицированному врачу, заметив их, нужно обязательно», - отметили научные работники.

Недавно американские ученые из Университета Джона Хопкинса выдвинули теорию о том, что большинство случаев рака – это следствие случайных поломок, происходящих в процессе клеточного деления при копировании ДНК. Даже здоровый образ жизни в этом случае вряд ли может что-то исправить, установили они.

В то же время некоторая доля в общей массе онкологических заболеваний обусловлена влиянием внешних факторов, заявили ученые.

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