Народ в недоумении: 50-летняя Валерия разделась для обложки журнала (ФОТО)

Знаменитая российская певица Валерия снялась в откровенной фотосессии для обложки журнала - снимок голой 50-летней звезды опубликован в свежем выпуске StarHit. По словам самой Валерии, теперь она перестала стесняться своего тела.
Однако далеко не все фанаты артистки оценили столь смелый шаг. Многие заявили. что в 50 лет пора бы быть поскромнее.
«Позор, и это Заслуженная артистка?», «И эта туда же, как они достали со своими телами», «В 50 - голенькая на обложечке!», - негодуют фолловеры.
Впрочем многие поддержали Валерию, отметив ее превосходную форму, несмотря на солидный возраст.
Валерия: «В 50 лет я перестала стесняться своего тела!» Эксклюзивно «СтарХиту» певица рассказала о страсти, романтике и слезах. Сегодня, 17 апреля, Валерия празднует юбилей. Артистка призналась, как избавилась от неуверенности в себе и сколько тратит на красоту. #валерия #новости Читайте полный текст интервью на Starhit.ru Активная ссылка в шапке профиля👆