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  • Народ в недоумении: 50-летняя Валерия разделась для обложки журнала (ФОТО)

Народ в недоумении: 50-летняя Валерия разделась для обложки журнала (ФОТО) «Позор, и это Заслуженная артистка?»

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Знаменитая российская певица Валерия снялась в откровенной фотосессии для обложки журнала - снимок голой 50-летней звезды опубликован в свежем выпуске StarHit. По словам самой Валерии, теперь она перестала стесняться своего тела.

Однако далеко не все фанаты артистки оценили столь смелый шаг. Многие заявили. что в 50 лет пора бы быть поскромнее.

«Позор, и это Заслуженная артистка?», «И эта туда же, как они достали со своими телами», «В 50 - голенькая на обложечке!», - негодуют фолловеры.

Впрочем многие поддержали Валерию, отметив ее превосходную форму, несмотря на солидный возраст.

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