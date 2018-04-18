Народ в недоумении: 50-летняя Валерия разделась для обложки журнала (ФОТО)

Однако далеко не все фанаты артистки оценили столь смелый шаг. Многие заявили. что в 50 лет пора бы быть поскромнее.

«Позор, и это Заслуженная артистка?», «И эта туда же, как они достали со своими телами», «В 50 - голенькая на обложечке!», - негодуют фолловеры.