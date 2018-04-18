Лобода подогрела слухи о том, что беременна от солиста Rammstein (ФОТО)

В марте стало известно, что Светлана Лобода ждет второго ребенка. Исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение и заявить о беременности решила лишь за несколько месяцев до родов.

Впрочем, поклонники певицы уже давно догадывались, что их кумир скоро вновь станет мамой. Лобода отказывается сообщать имя отца своего будущего ребенка, но фанаты полагают, что им является солист Rammstein Тилль Линдеманн. С ним певица познакомилась прошлым летом на фестивале «Жара» в Баку.

A post shared by LOBODA❤️ (@lobodaofficial) on Apr 10, 2018 at 10:55am PDT

Как сообщает портал Super, на днях ,беременная Светлана была замечена на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein. Фанаты гадают: неужели таким образом Лобода подтвердила давно ходившие слухи, или же она решила пошутить над поклонниками?